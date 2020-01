ED: Geschrokken clubleiding PSV laat zich niet wegjagen door fans

De clubleiding van PSV piekert er niet over om op te stappen, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch directeur John de Jong liggen onder vuur bij een deel van de achterban, maar dat is voor het duo geen reden om de deur van het Philips Stadion achter zich dicht te trekken. De club is echter wel geschrokken van de manier waarop sommige supporters hun onvrede hebben geuit. Na afloop van het 1-1 gelijkspel tegen FC Twente was het onrustig rond het stadion en probeerde circa vijftig fans de hoofdingang te bestormen.

Volgens het regionale dagblad vindt de clubleiding het geweld van de betrokkenen onacceptabel. Met name De Jong moest het ontgelden bij de supporters. “Hij en algemeen directeur Toon Gerbrands piekeren er niet over om aan de wens van enkele tientallen boze supporters te voldoen. Ze vinden het onverantwoord om op dit moment op te stappen en de club stuurloos achter te laten”, zo klinkt het. “Dat er forse kritiek is op het aankoopbeleid van De Jong is voor PSV geen verrassing en de klachten daarover worden ook onderschreven.”

De Jong volgde de naar Everton vertrokken Marcel Brands op en de nieuwe technisch directeur is met zijn aankopen tot dusver weinig succesvol gebleken. PSV zal hem niet zomaar aan de kant zetten, daar hij is aangesteld voor de langere termijn. De club laat zijn oren dan ook niet hangen naar een aantal boze fans. De relschoppers die zondag geweld hebben gebruikt, mogen rekenen op een stadionverbod. Fans zijn boos over het aankoopbeleid, de tegenvallende resultaten en het ontslag van Mark van Bommel. Laatstgenoemde werd ontslagen vanwege de magere prestaties van het eerste elftal. De club hoopte het tij te keren, maar dat is niet gelukt.

Onder Faber zijn de resultaten niet beter. Afgelopen donderdag werd PSV uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker. Op bezoek bij NAC Breda gingen de Eindhovenaren met 2-0 onderuit. Zondag werd een 1-0 voorsprong uit handen gegeven tegen FC Twente (1-1) en komend weekend staat de uitwedstrijd tegen Ajax op het programma. In Amsterdam moet PSV het doen zonder Steven Bergwijn. Hij staat op het punt een transfer naar Tottenham Hotspur af te ronden.