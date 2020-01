Boudewijn Zenden krijgt prominentere rol bij PSV: ‘Daar zijn we blij mee’

Boudewijn Zenden gaat definitief aan de slag als assistent van trainer Ernest Faber, zo maakt PSV woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De voormalig middenvelder van onder meer de Eindhovenaren, Barcelona, Chelsea en Liverpool bekleedde deze rol al sinds het ontslag van Mark van Bommel en diens assistenten en zal Faber nu fulltime bij gaan staan.

Zenden was in de afgelopen jaren al enkele dagen in de week werkzaam als trainer bij de hoofdmacht van PSV. Faber en technisch manager John de Jong hebben hem nu gevraagd of hij een ‘prominentere rol’ op zich wil nemen: “Hij gaat ook tijdens wedstrijden op de bank plaatsnemen. Boudewijn is vanaf heden voltijd lid van de staf en daar zijn we blij mee”, legt De Jong uit.

Faber is eveneens zeer te spreken over de aanstelling van Zenden: “Boudewijn loopt al heel wat jaren in het topvoetbal mee. Eerst als speler, vervolgens in een ondersteunende rol als assistent-coach of specialistisch trainer. Ik ben er erg blij mee dat hij bereid is om zijn werkzaamheden nu uit te breiden.”

Naast de 43-jarige Zenden is ook Adil Ramzi werkzaam als assistent van Faber. De oefenmeester krijgt daarnaast enkele dagen in de week ondersteuning van oud-spits René Eijkelkamp. Hij werd binnengehaald op aanraden van Guus Hiddink, die als adviseur aan de club verbonden is.