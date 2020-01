Liverpool laat Tottenham ondanks grote kansen met lege handen achter

Tottenham Hotspur is er zaterdag niet in geslaagd om Liverpool zijn tweede puntverlies van het seizoen te bezorgen. The Reds kwamen op bezoek in Londen via een doelpunt van Roberto Firmino in de eerste helft op voorsprong en slaagden erin om die marge over de finishlijn te trekken. Tottenham creëerde in de tweede helft weliswaar een aantal grote kansen, maar kon de 0-1 nederlaag niet meer afwenden. Liverpool heeft nu zestien punten meer dan nummer twee Leicester City, al kan Manchester City de marge later dit weekend nog wel verkleinen tot veertien punten. The Spurs blijven voorlopig de nummer acht van de Premier League.

Mourinho koos voor Lucas Moura als de vervanger van de langdurig uitgeschakelde Harry Kane, terwijl hij rechtsachterin plek inruimde voor de twintigjarige Japhet Tanganga. Liverpool trad aan met de verwachte namen, waaronder Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, en kreeg vroeg in de wedstrijd twee grote kansen via Roberto Firmino en Alex Oxlade-Chamberlain. Nadat Tanganga een inzet van eerstgenoemde wist te blokken, stuitte de inzet van Oxlade-Chamberlain via de paal weer terug het veld in.

Lucas was met een schot dat vlak langs het doel van Alisson vloog voor het eerst gevaarlijk namens de thuisploeg, die met ruim twintig minuten op de klok ontsnapte aan een achterstand. Van Dijk leek met een kopbal van een paar meter voor het doel voor de openingstreffer te gaan zorgen, maar Paulo Gazzaniga hield de bal met een knappe redding uit zijn goal. De druk van Liverpool bleef echter aanhouden en met nog acht minuten voor de rust was het toch raak via Roberto Firmino.

De Braziliaan stuurde na een passje van Mohamed Salah Tanganga het bos in met een lichaamsschijnbeweging en rondde daarna beheerst af. Tottenham ging in de openingsfase van de tweede helft duidelijk op zoek naar de gelijkmaker en het was opnieuw Lucas die zich met een schot dat net naast ging liet zien. Een minuut of tien later was ook gelegenheidsrechtsbuiten Serge Aurier gevaarlijk, maar zijn poging eindigde uiteindelijk in de handen van Alisson. Via een kopbal van Sadio Mané was er na rust ook weer gevaar van Liverpool. Het was echter Tottenham dat de grootste kansen wist te creëren, zonder dat dit een doelpunt opleverde.

Een schot van Heung-Min Son ging onder druk van Trent Alexander-Arnold over het doel en een kleine tien minuten voor tijd volgde een grote kans voor Giovanni Lo Celso. De middenvelder werkte de bal na een uitstekende voorzet van Aurier, tot wanhoop van Mourinho, echter van dichtbij voor de lijn voor het doel langs. In de blessuretijd waren er nog kansen over en weer via invaller Divock Origi en Son. De twee doelmannen hadden echter nog een antwoord op deze inzetten.