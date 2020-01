‘Geplaagde Solskjaer dringt aan op winterse deal met ‘kwetsbaar’ Ajax’

Manager Ole Gunnar Solskjaer moet zich met Manchester United voorlopig tevredenstellen met een vijfde plek in de Premier League. Dinsdagavond volgde bovendien een teleurstellende 1-3 nederlaag tegen stadsgenoot Manchester City in de heenwedstrijd van de halve finales van de EFL Cup. De oefenmeester hoopt in januari dan ook een aantal versterkingen aan zijn selectie toe te kunnen voegen en kijkt volgens ESPN nadrukkelijk rond bij Ajax.

Bronnen rondom de club zouden hebben verzekerd dat Donny van de Beek bovenaan het wensenlijstje van de Noorse trainer staat. The Red Devils zijn al langer op zoek naar een aanvallende middenvelder en hebben inmiddels een prioriteit gemaakt van het invullen van deze positie. Van de Beek zou met zijn scorend vermogen de ideale speler zijn om deze rol op zich te gaan nemen.

Solskjaer: 'Duidelijk dat City en Liverpool een stapje voor hebben op ons'

Manchester United gelooft dat het een kans maakt om Van de Beek deze maand nog los te weken uit de Johan Cruijff ArenA. Ajax werd onlangs door Valencia uit de Champions League gekegeld en loopt daarmee vele miljoenen mis, waardoor de club ‘kwetsbaar’ zou zijn voor aanbiedingen van grote clubs voor hun sterspelers. De Amsterdammers zouden naar verluidt een bedrag van boven de 50 miljoen pond, bijna 59 miljoen euro, in gedachten hebben voor Van de Beek.

Naast de Oranje-international is de naam van Hakim Ziyech volgens ESPN ook gevallen op Old Trafford. Solskjaer geldt als een bewonderaar van de spelmaker, maar zou vanwege de problemen op zijn middenveld momenteel de voorkeur geven aan de komst van Van de Beek. De middenvelder werd afgelopen zomer overigens ook nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar Real Madrid. Of de Koninklijke echter nog steeds geïnteresseerd is, is op dit moment niet duidelijk.