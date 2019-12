Veelzeggende stilte bij Erik ten Hag na vraag over Noa Lang

Erik ten Hag heeft gereageerd op zijn uitbrander richting Noa Lang in de wedstrijd tussen Telstar en Ajax (3-4) in de TOTO KNVB Beker. Na een akkefietje tussen Dusan Tadic en Lang droeg Ten Hag zijn pupil op om naar zijn aanvoerder te luisteren. "Je moet luisteren! Je moet het gewoon doen. Houd nou eens op. Dit is onze wedstrijd, niet jouw wedstrijd", riep Ten Hag zijn pupil toe. In gesprek met FOX Sports gaat hij er nader op in.

Na een mislukte dieptepass van Tadic richting Lang droeg de gefrustreerde aanvoerder zijn ploeggenoot op om diep te gaan. Ten Hag schaarde zich tijdens de wedstrijd achter Tadic en doet dat na afloop ook. Op de vraag wat Ten Hag van jongelingen Ryan Gravenberch, Jurgen Ekkelenkamp en Lang vond, die allen een basisplek hadden, komt hij met een veelzeggend antwoord. "Ik denk dat Gravenberch en Ekkelenkamp uitstekend gespeeld hebben", aldus Ten Hag, die daarna een veelzeggende stilte laat vallen.

Journalist Vincent Schildkamp vraagt logischerwijs door naar Lang. 'Wisselend', is het oordeel van de oefenmeester over de buitenspeler. Het deed hem in ieder geval goed om te zien dat Lang de score opende, halverwege de eerste helft. Bij de tweede paal rondde hij af na voorbereidend werk van Donny van de Beek. "Een goede goal, natuurlijk. Hij staat er op het juiste moment. Maar hij maakt ook een aantal acties als hij van kant moet wisselen, en hij wisselt van kant wanneer hij acties moet maken. Hij maakt niet altijd de goede keuze. En we moeten meer diepte van hem zien."

"Hij moet het accepteren als de grote Tadic iets tegen hem zegt", reageert Ten Hag op het meningsverschil. "Hij kan daar later wel op terugkomen en ik zeg niet dat Tadic altijd gelijk heeft. Maar op dat moment moet je het oppikken." De trainer wil meer consistentie zien van zijn aanvaller, die nog te veel met pieken en dalen speelt. "Lang kan geweldig goed voetballen en dat zag je vanavond bij vlagen ook. Maar dat moet structureel worden." Analist Kees Kwakman van FOX Sports is het overigens niet volledig eens met de woede-uitbarsting van Ten Hag; volgens Kwakman is het niet fair om te stellen dat Lang zijn eigen wedstrijd speelde. "Maar het is wel goed dat hij even wat zegt", voegt hij eraan toe.

"Tadic geeft af en toe weleens een verkeerde bal en dan gaat hij toch tegen de ander tekeer. Hij is soms te trots om toe te geven dat het zijn schuld is. Maar je weet dat je moet gaan lopen, want Tadic geeft die bal altijd. Als hij dan net te hard is, dan heb je in ieder geval je best gedaan. Maar als je zo sjokt, dan begrijp ik dat Ten Hag daar iets van zegt. Zeker als je als jonge jongen wat terugroept tegen Tadic." Uiteindelijk won Ajax ternauwernood in Velsen-Zuid. Men kreeg twee tegendoelpunten uit een corner en daar baalt Ten Hag van, zeker omdat AZ zondag eveneens op die wijze scoorde.

De oefenmeester stipt aan dat Ajax vijf maanden lang geen goal hoefde te incasseren uit een spelhervatting, en nu drie in drie dagen. "Dat kan niet. Dat heeft te maken met focus, een stukje bewustzijn en het nemen van verantwoordelijkheid", foetert hij. Dat Ajax 'op zijn laatste benen loopt', in de laatste weken van het kalenderjaar, is volgens Ten Hag geen argument. "Je moet gewoon je man dekken, dat is de eis. Je kunt allerlei excuses aanvoeren, maar dit gaat gewoon niet." Overigens verschijnt Lang zelf niet voor de camera, vermoedelijk op voorspraak van Ajax. Presentator Jan Joost van Gangelen geeft aan dat hij Lang graag had willen spreken, maar dat de jongeling niet beschikbaar was.