Noa Lang belt Brands op met speciaal verzoek: ‘Dat zegt veel over hem’

Marcel Brands geeft hoog op van Noa Lang. De algemeen directeur van PSV baalt ervan dat het eerste seizoen van de linkeraanvaller in het Philips Stadion door blessures voor hem persoonlijk geen succes is geworden, maar is toch onder de indruk van Lang. "Het is een geweldig ventje dat altijd bezig is met het teambelang", aldus Brands bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

Lang kampt al het hele seizoen met spierblessures. In januari maakte de voormalig Ajacied zijn langverwachte rentree en leek hij klaar voor de cruciale eindfase van het seizoen, maar na een basisplek tegen Almere City FC (2-0 winst) kreeg hij toch weer last van zijn hamstring.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Daardoor moest Lang onder andere het tweeluik in de Champions League met Borussia Dortmund missen. "Bij mij leeft nog steeds het gevoel dat als we die avond compleet waren geweest, met Noa Lang en Ismael Saibari erbij, dat we die stap hadden kunnen zetten", zegt Brands. "Dat is een surplus aan kwaliteit dat we dan nog extra hadden gehad."

Lang werkt sinds eind januari opnieuw aan zijn herstel. "Ik heb hem laatst opgezocht bij zijn revalidatie in Amsterdam. Het is een geweldig ventje dat altijd bezig is met het teambelang. Hij cijfert zichzelf altijd weg."

Brands geeft een voorbeeld. "Gisteravond belt-ie mij op: 'Marcel, er zijn maar weinig kaarten beschikbaar voor onze spelersgroep komende zondag. Kun jij nog iets doen?'" PSV verwacht zondag tegen Sparta Rotterdam de 25ste landstitel uit de clubhistorie binnen te halen.

"Hij is dan degene die zich daar zorgen over maakt voor de rest van de spelers", zegt Brands. 'Hij heeft zelf een 'box', dus dat zegt wel iets over hem. Hij is altijd bezig met het team. Ik hoop van harte dat hij snel weer op het veld staat."

"Noa heeft een heel klein hartje, maar wel een heel goed hartje", besluit Brands.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties