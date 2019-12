‘Feyenoord begint op korte termijn al met grondige renovatie van de selectie'

Dick Advocaat staat inmiddels bijna twee maanden aan het roer bij Feyenoord. Voetbal International schrijft dat de 72-jarige oefenmeester in januari in samenspraak met de nieuwe technisch directeur Frank Arnesen aan een grote schoonmaak gaat beginnen in Rotterdam-Zuid. Het valt volgens het weekblad tegelijkertijd niet uit te sluiten dat Advocaat ook volgend seizoen nog aan het roer staat in De Kuip.

Arnesen gaat in principe op zoek naar een nieuwe trainer, maar het kan ook zijn dat Advocaat aanblijft bij Feyenoord. De Kleine Generaal gaat nu in ieder geval de technisch directeur adviseren en wil ingrijpen in zijn spelersgroep. Er wordt gesteld dat Advocaat afscheid wil nemen van ‘de spelers die het niveau op zijn trainingen naar beneden halen’, desnoods met een ‘beetje dwang’ om lucht te scheppen in het salarisbudget. Het betekent dat er in de komende transferwindow verschillende overbodige spelers mogen vertrekken bij de Rotterdammers.

Advocaat durft omhoog te kijken: 'Europees voetbal halen met Feyenoord'

Jan-Arie van der Heijden mocht afgelopen zomer aanvankelijk al vertrekken, maar moest toch blijven door blessures en de late komst van Marcos Senesi. Indien zich nu een club voor de 31-jarige verdediger melden, is het aannemelijk dat Feyenoord bereid is mee te werken aan een transfer. Renato Tapia heeft nog een halfjaar contract, terwijl Advocaat tegelijkertijd niet overtuigd lijkt van Yassin Ayoub. Liam Kelly komt zeker niet in de plannen voor en mag vertrekken.

Naoufal Bannis, Marouan Azarkan en Wouter Burger staan op de nominatie om verhuurd te worden, terwijl ook de rol van Sam Larsson en Luciano Narsingh binnen de selectie verre van onomstreden is. Met de ruimte die vrijkomt in de selectie en het transferbudget wil Advocaat in ieder geval een scorende middenvelder en een spits binnenhalen. De eerste taak van Arnesen is om in januari aan de slag te gaan met de selectie, daarna gaat hij pas aan het werk met de jeugdopleiding en de scouting.

De taak van Arnesen zou zo veelomvattend zijn, dat het niet valt uit te sluiten dat Feyenoord naast hem nog een technisch manager aanstelt. Het staat vast dat de nieuwe technisch directeur zijn transfer mede op basis van data gaat doen. Voetbal International benadrukt dat Feyenoord zeker niet alleen op basis van data zijn transfers gaat doen, zoals het ‘Moneyball-principe’ voorschrijft. “Juist het fysiek scouten van spelers, in alle leeftijdscategorieën, wordt belangrijker dan ooit”, schrijft het weekblad.