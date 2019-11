Oranje ontloopt angstgegner en kent bijna alle EK-tegenstanders

Het Nederlands elftal wist al dat het Oekraïne in ieder geval zal treffen op het EK van volgend jaar en zaterdagavond is er tijdens de loting voor het toernooi meer duidelijkheid gekomen voor de manschappen van bondscoach Ronald Koeman. Oranje werd in Boekarest namelijk verder gekoppeld aan Oostenrijk, terwijl de vierde tegenstander Roemenië zal worden als dat land zich weet te plaatsen voor het toernooi. Als de Roemenen hier niet in slagen, komt de winnaar van de play-off tussen Kosovo, Noord-Macedonië, Wit-Rusland en Georgië bij Nederland in Groep C.

Oranje kon tijdens de loting gekoppeld worden aan Portugal, Turkije, Oostenrijk, Zweden en Tsjechië, waarbij vooral de Portugezen met argusogen werden bekeken. Het Nederlands elftal had door de jaren heen een aantal keer veel problemen tegen de regerend Europees kampioen, die eerder dit jaar in de finale van de Nations League nog te sterk was voor de manschappen van Koeman.

Nederland opent het EK op 14 juni met een wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Oekraïne, waartegen het nog niet eerder een officieel duel speelde. De wedstrijd tegen Oostenrijk volgt vier dagen later op 18 juni, waarna op 22 juni de slotwedstrijd volgt tegen de nog niet bekende opponent. Oranje speelt al zijn wedstrijden op het EK in Amsterdam. Welk land er als vierde in de groep bij zal komen wordt op 31 maart duidelijk.

De loting leverde verder met Groep F een absolute ‘poule des doods op’. Naast Duitsland, dat voor de loting al in de betreffende groep was ingedeeld, zijn ook wereldkampioen Frankrijk en Europees kampioen Portugal in deze poule terecht gekomen. IJsland, Roemenië, Bulgarije of Hongarije wordt het vierde land in deze groep. De kans bestaat overigens dat zowel Duitsland, als Frankrijk en Portugal het weten te schoppen tot de knock-outfase. Doordat het EK uit 24 deelnemers bestaat gaan ook de 4 beste nummers 3 door.

Italië zal op 12 juni in Rome de openingswedstrijd van het toernooi spelen tegen Turkije, waarna in de dagen erop ook een aantal op papier aantrekkelijke wedstrijden worden gespeeld. Zo treft België in Groep B Rusland en nemen in Groep D Engeland en Kroatië het tegen elkaar op. Duitsland opent het EK met een wedstrijd tegen Frankrijk. Voor Spanje, dat eveneens als een van de kanshebbers wordt beschouwd, begint het toernooi tegen Zweden.

De volledige groepsindeling:

Groep A: Italië, Zwitserland, Turkije, Wales

Groep B: België, Rusland, Denemarken, Finland

Groep C: Oekraïne, Nederland, Oostenrijk, play-offwinnaar D (Noord-Macedonië, Kosovo, Wit-Rusland, Georgië) (*Roemenië)

Groep D: Engeland, Kroatië, Tsjechië, play-offwinnaar C (Schotland, Israël, Noorwegen of Servië) (*Schotland)

Groep E: Spanje, Polen, Zweden, play-offwinnaar B (Bosnië, Ierland, Noord-Ierland, Slowakije) (*Ierland)

Groep F: Duitsland, Frankrijk, Portugal, play-offwinnaar A (IJsland, Roemenië, Bulgarije of Hongarije)

De landen met een * dienen zich nog wel voor het toernooi te plaatsen.