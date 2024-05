Domper voor De Roon: middenvelder mist Europa League-finale, EK nog haalbaar

Marten de Roon moet een streep zetten door de Europa League-finale tegen Bayer Leverkusen. De middenvelder van Atalanta raakte in de Coppa Italia-finale tegen Juventus (0-1 verlies) geblesseerd aan zijn hamstring, waardoor hij in de finale zal moeten toekijken. Wel maakt hij nog altijd kans om het EK deze zomer te halen, zo melden verschillende Italiaanse media, waaronder Gianluca Di Marzio, journalist van Sky Sport.

De Roon stortte donderdag in de Italiaanse bekerfinale na 65 minuten voetballen ter aarde na een sprint en moest direct vervangen worden. De 42-voudig international van Oranje kon zijn tranen niet bedwingen bij het verlaten van het veld.

Na de wedstrijd voorspelde zijn trainer Gian Piero Gasperini, afgaande op de reactie van De Roon, dat het wel eens het einde van zijn seizoen kon betekenen. "Dit is een flinke tegenvaller", zo baalde de coach na afloop van het verloren finaleduel.

Nu wordt door verschillende media gemeld dat de blessure van De Roon waarschijnlijk meevalt. De finale van de Europa League tegen Bayer Leverkusen, die volgende week woensdag wordt gespeeld, komt nog wel te vroeg, zo bevestigt hij via zijn eigen Instagram-pagina.

"Wat de belangrijkste week van mijn carrière had moeten zijn, werd de grootste nachtmerrie", aldus een teleurgestelde De Roon. "Volgende week woensdag reis ik naar Dublin. Ik blijf bij de jongens, ik leef naar dat eerste fluitje zoals ik normaal zou doen, maar als het eenmaal begonnen is, kan ik niets meer doen op het veld. Ik zal zo hard schreeuwen als ik kan", besluit hij.

Daarmee lijkt het clubseizoen van De Roon er dus op te zitten. Wel werd hij deze week door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor het EK. Italiaanse media melden dat het EK nog altijd haalbaar is. Uiteraard is nog niet bekend of Koeman voornemens is om de controleur in zijn definitieve EK-selectie op te nemen, maar een blessure zou natuurlijk sowieso roet in het eten gooien.

Wanneer De Roon daadwerkelijk het EK aan zich voorbij zou moeten laten gaan, zou dat een grote aderlating zijn voor zowel hemzelf als voor de bondscoach. Mats Wieffer, een van zijn andere controleurs en vaste klanten in de Oranje-selectie, moet het eindtoernooi ook al laten schieten wegens een blessure.

