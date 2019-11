BBC ziet Ten Hag als kandidaat bij Arsenal na ontslag Emery

Arsenal nam vrijdag afscheid van Unai Emery na de aanhoudende tegenvallende resultaten. De zoektocht naar een nieuwe trainer is gestart en volgens de BBC is het niet ondenkbaar dat the Gunners uitkomen bij Ajax voor Erik ten Hag. Of de Nederlander daadwerkelijk in beeld is bij de Premier League-club is onbekend. Volgens The Telegraph behoort de trainer van de Amsterdammers niet tot de kandidaten en zijn de pijlen gericht op Napoli-trainer Carlo Ancelotti, Manchester City-assistent Mikel Arteta en Nuno Espirito Santo van Wolverhampton Wanderers.

Fredrik Ljungberg neemt voorlopig de honneurs waar na het vertrek van Emery. David Seaman, oud-keeper van Arsenal, hoopt niet dat de Zweed definitief wordt aangesteld. “Deze baan is veel groter dan wat Freddie gewend is”, aldus de oud-international. “Hij staat pas aan het begin van zijn trainersloopbaan.” Emery kreeg zijn ontslag na de 1-2 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League. Seaman denkt dat zijn oude club er goed aan doet om aan te kloppen bij Patrick Vieira. Hij ziet de trainer van OGC Nice als ‘de juiste man’ voor de vrijgekomen functie. “Ik weet zeker dat de Arsenal-fans het prachtig zouden vinden om hem zien terug te keren. Ik weet hoe hij was als speler en als aanvoerder. Hij is een geboren leider."

De BBC noemt Ten Hag als een van de tien kandidaten. Gewezen wordt naar zijn uitstekende staat van dienst bij Ajax en verleden bij het tweede elftal van Bayern München. “De 49-jarige Nederlander is hot nadat hij Ajax vori seizoen naar de halve finale van de Champions League leidde. De club won uiteindelijk de Nederlandse dubbel.” Ten Hag werd eerder al in verband gebracht met Bayern München, waar hij gezien werd als opvolger van Niko Kovac. De trainer reageerde op de geruchten en zei dat hij hoe dan ook het seizoen afmaakt bij Ajax. Behalve de eerder genoemde namen staan ook Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino, Eddie Howe, Rafael Benitez en Brendan Rodgers op het lijstje van de BBC.