‘Nacho hakt knoop door en gaat Real Madrid na 22 jaar verlaten’

Nacho Fernández is vastbesloten om na dit seizoen te vertrekken bij Real Madrid, zo meldt Marca. De 34-jarige verdediger heeft de club en trainer Carlo Ancelotti al op de hoogte gebracht van zijn besluit, zo klinkt het.

Het naderende vertrek van Nacho komt niet geheel uit de lucht vallen. Vorig seizoen leek de Spanjaard al te vertrekken bij Real Madrid, maar koos hij op het allerlaatste moment toch voor een langer verblijf bij zijn jeugdliefde.

Twaalf maanden later herhaalt de geschiedenis zich. Hij is nu echter een stap verder gegaan door de clubleiding op de hoogte te brengen van het feit dat hij niet van plan is om door te gaan. Zelfs voorzitter Florentino Pérez zou zijn ingelicht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Nacho wordt in januari 35, maar blijft aantonen dat hij van waarde is voor Real. Ondanks twijfels op bepaalde momenten in het seizoen, toonde hij meermaals aan nog steeds zijn stempel te kunnen drukken op het spel van de Koninklijke.

Met name met zijn optreden in de Champions League tegen Erling Haaland oogstte Nacho veel lof. De Noorse spits van Manchester City kwam er deze week geen moment aan te pas in de kwartfinale van het miljardenbal.

Mocht Nacho daadwerkelijk vertrekken, dan komt er na 22 jaar een einde aan het huwelijk tussen de verdediger en Real. De Spanjaard kwam als elfjarig jongetje binnen in de jeugdopleiding van Real. In 2011 maakte hij zijn debuut in het eerste.

Momenteel is hij bezig aan zijn veertiende seizoen in de hoofdmacht en strijdt hij nog mee om de landstitel en de Champions League. De teller staat na al die jaren op 355 wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij zestien keer scoorde en negen keer aangever was.

Inter

Een van de clubs die aast op de handtekening van Nacho is Inter. Het lijkt op voorhand uitgesloten dat de verdediger bij een andere Spaanse club aan de slag gaat.

Marca weet dat er verschillende clubs in de rij staan voor Nacho. Voor de verdediger is het vooral belangrijk dat hij zich op zijn gemak voelt bij zijn nieuwe club en vanaf het eerste moment overtuigd raakt van het plan dat hem wordt geschetst.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties