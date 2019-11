Ziyech gidst Ajax naar koppositie in Groep H van de Champions League

Ajax heeft woensdagavond de koppositie in Groep H van de Champions League gegrepen. De Amsterdammers waren in Noord-Frankrijk met 0-2 te sterk voor Lille OSC en Hakim Ziyech was de grote man in het elftal van trainer Erik ten Hag. De Marokkaans international nam zelf de openingstreffer voor zijn rekening en stelde Quincy Promes in staat om de marge te verdubbelen. Ajax is nu dicht bij overwintering in de Champions League en sluit de groepsfase over twee weken af met een thuiswedstrijd tegen Valencia.

Ten Hag moest puzzelen voor de uitwedstrijd tegen Lille, door de schorsingen van Joël Veltman en Daley Blind. Perr Schuurs en Lisandro Martínez vormden daardoor het centrum van de defensie, terwijl Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad op het middenveld speelden en Sergiño Dest de rechtsback was. Al na twee minuten spelen stonden de Amsterdammers in het Stade Pierre-Mauroy op voorsprong. Dusan Tadic bediende Ziyech, die vanaf de rand van het strafschopgebied raak schoot. Dat Ajax binnen het kwartier niet op een 0-2 voorsprong stond, was te danken aan een redding van Lille-doelman Mike Maignan op een inzet van Tadic.

Na een halfuur spelen kreeg Lille een levensgrote kans op de gelijkmaker. Na een vlijmscherpe counter verscheen Jonathan Bamba vrij voor Ajax-doelman André Onana, maar de aanvaller van Lille slaagde erin om het leer over de lat te tillen. De Fransen werden in het kwartier voor rust steeds gevaarlijker en vooral Mazraoui had het moeilijk aan de zijde van Ajax. Hij ontsnapte vlak voor rust aan zijn tweede gele kaart en werd in de rust naar de kant gehaald voor Edson Álvarez. Daarnaast moest ook Labyad voor rust nog het veld verlaten met een knieblessure, waardoor Noa Lang zijn opwachting mocht maken.

Kort na rust kwam Ajax voor de tweede keer in de wedstrijd heel goed weg. Victor Osimhen zette Schuurs opzij en vond Jonathan Ikoné, die voor een leeg doel hoog over schoot. Ajax werd gaandeweg de tweede helft sterker, wat aanvankelijk resulteerde in mogelijkheden voor Lang en Ziyech. Na een klein uur spelen verdubbelden de Amsterdammers de marge. Ziyech vond Promes opnieuw bij de tweede paal, waar de aanvaller snel genoeg was om de bal tegen de touwen te glijden. Dat Lille tien minuten later niet terugkwam in de wedstrijd, was voornamelijk te danken aan Onana.

De sluitpost keerde in eerste instantie een inzet van Bamba. Vanuit de rebound kwam de bal bij Yusuf Yazici terecht, maar opnieuw redde Onana. Ziyech leek vervolgens op enigszins curieuze wijze voor de 0-3 te zorgen, maar hij kreeg de bal in de opbouw naar de treffer tegen de hand aangeschoten. Na inmenging van de VAR besloot scheidsrechter Felix Brych een streep door de treffer te zetten en Ziyech moest zich uiteindelijk laten wisselen omdat hij last had van zijn arm. Ondanks een mogelijkheid voor Tadic en een schot van Van de Beek op de paal kwam er in de slotfase geen verandering meer in de 0-2 stand in Lille.

Ajax grijpt zo de koppositie in Groep H van de Champions League, met twee punten voorsprong op Chelsea en Valencia. Lille was door het gelijkspel in het Mestalla eerder op de avond al geëlimineerd en neemt het op de laatste speeldag op tegen Chelsea. Voor Ajax wacht de thuiswedstrijd tegen Valencia over twee weken. De Amsterdammers hebben aan een punt zeker genoeg om te overwinteren.