‘Het salaris bij Ajax ligt zo hoog dat je alleen bij de top tien meer verdient’

Ajax veroverde afgelopen seizoen de landstitel en TOTO KNVB Beker en reikte in de Champions League tot de halve finale. Ook deze jaargang gaat het de Amsterdammers voor de wind, al ziet Jeroen Elshoff nadelen in het sportieve succes van Ajax. De voetbalcommentator is bang dat de situatie in de Johan Cruijff ArenA drastisch zal veranderen, mochten trainer Erik ten Hag en enkele bepalende spelers vertrekken.

Elshoff komt bij Voetbalpraat van FOX Sports met een passende vergelijking op de proppen. "Bij Bayern München speelden mensen als Arjen Robben die je daar jarenlang kon vastleggen, maar bij Ajax gaat dat wel iets anders. Bij spelers als Donny van de Beek en Hakim Ziyech blijven andere clubs om de hoek kijken, ondanks dat je ze heel goed betaalt."

Een eventueel vertrek van Ziyech, Van de Beek en Ten Hag zou zeer schadelijk kunnen zijn voor Ajax, zo oordeelt Elshoff. "Ik ben benieuwd wat er gebeurt als Ten Hag deze zomer wegloopt bij Ajax en er ook een aantal belangrijke spelers vertrekken. Ik vraag me af of Ajax met dat geld, want de financiën zijn wel duidelijk, direct kwaliteit kan terughalen en kan zorgen dat er weer zo'n geweldig elftal komt te staan. Dat zou ik best wel knap vinden en het kan ook."

Mikos Gouka, journalist van het Algemeen Dagblad, denkt niet dat Ajax bang hoeft te zijn voor een exodus aan spelers. Volgens hem kan de Amsterdamse club tegenwoordig ook flinke jaarsalarissen bieden. "Het salaris bij Ajax ligt nu zo hoog dat je naar de top tien clubs van de wereld moet om meer te verdienen. Clubs als bijvoorbeeld Sevilla kunnen niet meer bieden dan Ajax."