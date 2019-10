Frenkie de Jong komt met de schrik vrij; Internazionale wint kraker

Barcelona heeft opnieuw goede zaken gedaan in de groepsfase van de Champions League. Met Frenkie de Jong negentig minuten op het veld won de Catalaanse grootmacht dinsdagavond met minimaal verschil bij Slavia Praag: 1-2. Barcelona komt na drie wedstrijden op zeven punten en is daarmee koploper in Groep F. In de andere wedstrijd in de poule won Internazionale met 2-0 van Borussia Dortmund, waardoor die twee teams nu beide vier punten hebben. Slavia Praag is hekkensluiter met één punt.

Slavia Praag - Barcelona 1-2

Barcelona had zich geen betere start kunnen wensen in Tsjechië, want de Catalanen konden al na drie minuten voetballen de 0-1 vieren. Messi combineerde door de as van het veld fraai met Arthur, waarna de Argentijnse vedette rondom de strafschopstip in stelling werd gebracht door zijn teamgenoot en uiteindelijk onberispelijk raak schoot. Het was een historisch doelpunt, want Messi groeide ermee uit tot de eerste speler ooit die in vijftien achtereenvolgende Champions League-seizoenen tot scoren is gekomen.

Barcelona wist het uitstekende begin echter geen vervolg te geven en oogde in de eerste helft een aantal keer erg kwetsbaar. Peter Olayinka en Tomas Soucek kregen goede kansen om de stand gelijk te trekken, maar Marc-André ter Stegen onderscheidde zich met puike reddingen. Namens Barcelona schoot Frenkie de Jong nog uit een lastige hoek op doelman Ondrej Kolár. Het elftal van trainer Ernesto Valverde had het als gezegd zeer lastig met Slavia Praag en moest luttele minuten na de onderbreking alsnog de gelijkmaker incasseren. Clément Lenglet liet zich bij een lange bal aftroeven door Lukáš Masopust en die stelde vervolgens Jan Boril in staat de 1-1 tegen de touwen te schieten.

De gelijkmaker schudde Barcelona wakker. Het bezoek draaide de duimschroeven aan en wist zijn voorsprong zeven minuten na de treffer van Boril alweer in ere te herstellen. Luis Suárez werd gevonden door Messi, waarna de Uruguayaan uit een lastige hoek en via verdediger Peter Olayinka raak schoot: 1-2. Suárez dacht zo voor het eerst sinds 16 september 2015 weer eens een uitdoelpunt te maken in de Champions League, maar uit de herhaling bleek dat het contact van Olayinka doorslaggevend was bij de goal. Barcelona stapelde in het laatste halfuur kans op kans, maar wist de score niet meer verder uit te breiden én had in de slotfase nog het geluk dat slordig balverlies van De Jong niet resulteerde in een tegendoelpunt. Mick van Buren speelde bij Slavia Praag het laatste kwartier mee.

Internazionale - Borussia Dortmund 2-0

Na iets meer dan twintig minuten spelen kwam het scorebord in het Giuseppe Meazza in beweging: na een schitterende pass van Stefan de Vrij ontving Lautaro Martinez de bal en werkte hij het leer van dichtbij achter Roman Bürki. De VAR kwam er nog aan te pas, maar de Argentijn stond net geen buitenspel: 1-0. Martinez claimde niet veel later een strafschop na een klungelige charge van Manuel Akanji, maar daar wilde de dienstdoende arbiter niet aan. Samir Handanovic had mogelijk een net zo groot aandeel in de ruststand in Milaan: een uitgekiende inzet van Jadon Sancho leek de 1-1 te worden, maar de vingertoppen van de doelman stonden een gelijkmaker van de Duitsers in de weg.

Het team van Antonio Conte leunde na rust niet alleen op de voorsprong, maar won ook veel persoonlijke duels en gaf de bezoekers weinig ruimte om creatief te werk te gaan. Na iets meer dan een uur spelen kwam Handanovic toch weer in actie toen hij een door De Vrij van richting veranderde inzet van Julian Brandt met een hand keerde. Het team van Lucien Favre probeerde met man en macht in het duel terug te komen, maar een strafschop negen minuten voor tijd leek een einde aan deze illusies te maken. Bürki keerde echter de elfmetertrap van Martinez, gegeven na een overtreding van Mats Hummels op Sebastiano Esposito. Vlak voor tijd bepaalde Antonio Candreva alsnog de eindstand op 2-0.