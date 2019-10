Feyenoord stelt wederom teleur en blijft op drie zeges staan

Feyenoord heeft zondag wederom punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg van trainer Jaap Stam speelde zondag in De Kuip met 1-1 gelijk tegen Heracles Almelo, dat in de tweede helft de 1-0 achterstand wegwerkte door slap optreden van de defensie van de thuisploeg. Door de puntendeling blijft Feyenoord in de middenmoot van de Eredivisie steken en moet het onder meer Heracles voor zich dulden op de ranglijst.

Feyenoord, met Marcos Senesi en Nicolai Jörgensen in de basis, was naarstig op zoek naar drie punten, na diverse tegenvallende prestaties eerder dit seizoen. De Rotterdammers moesten winnen om aan te haken bij de subtop en na een kwartier spelen werd de eerste stap naar een zege gezet. Ridgeciano Haps stoomde op, maar verspeelde de bal op de rand van het strafschopgebied. Het leer kwam echter perfect voor de voeten van de inlopende Jens Toornstra, die met een heerlijke knal De Kuip liet juichen: 1-0.

Heracles bleek een makke tegenstander voor Feyenoord, maar pas aan het einde van de eerste helft stapelden de kansen zich op voor de thuisploeg. Onder anderen Luis Sinisterra en Steven Berghuis hadden grote kansen om de voorsprong te verdubbelen, maar Janis Blaswich hield zijn doel bij het restant van het eerste bedrijf schoon. Heracles werd slechts sporadisch gevaarlijk, maar Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer hoefde weinig te vrezen bij de pogingen van de bezoekers.

Na de onderbreking waren de rollen omgedraaid in De Kuip. Feyenoord vertoonde zwak spel, terwijl Heracles aandrong en meerdere keren gevaarlijk voor het doel van Vermeer opdook. Orestis Kiomourtzoglou zorgde voor de verdiende gelijkmaker. De middenvelder dribbelde in het vijandelijke strafschopgebied tussen diverse spelers van Feyenoord door en schoot vervolgens bekeken raak: 1-1. Mauro Junior had even later de voorsprong op de schoen, maar het schot van de aanvaller werd gepareerd door Vermeer.

Wanhopig ging Feyenoord op zoek naar een nieuwe voorsprong, maar de thuisploeg kon geen vuist maken. Pas in de slotfase braken de Rotterdammers vaker door. Haps was tien minuten voor tijd zeer dicht bij de 2-1, maar de poging van de back werd met een uiterste krachtsinspanning van de lijn gehaald door Lennart Czyborra. Daarna leek Luciano Narsingh de winnende treffer te maken, maar Blaswich en Mats Knoester, voormalig Feyenoorder, zaten een goal in de weg.