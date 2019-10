Derksen: ‘Het is een jongetje met wie Ajax nog problemen gaat krijgen’

Quincy Promes heeft in de afgelopen wedstrijden een basisplaats veroverd bij Ajax. De vleugelaanvaller was afgelopen woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia goed voor een doelpunt. Johan Derksen noemt Promes bij Veronica Inside een ‘handige speler’, maar stelt ook dat Ajax nog ‘problemen’ met hem gaat krijgen.

“Het is een jongetje met wie Ajax nog problemen gaat krijgen. Hij is een irritant, flamboyant jongetje. Dat dansje, toen hij dat geluksgoaltje maakte”, zo verwijst Derksen naar de manier hoe Promes zijn treffer in het Mestalla vierde. “Niet de mensen bedanken van wie hij de bal kreeg, maar helemaal voor zichzelf gaan. Ook dat gedrag bij de wissel... Het is een handige speler, je kan hem overal neerzetten en hij redt zich wel.”

Promes kreeg in de wedstrijd tegen Valencia een gele kaart, omdat hij niet op de juiste manier het veld verliet. “Heel onprofessioneel gedrag. Hij was ook een beetje gepikeerd dat hij gewisseld werd”, benadrukt Derksen. Zijn tafelgenoot Jan Boskamp is een positiever over Promes, al vindt hij het jammer dat David Neres daardoor naar de reservebank is verdwenen. “Er zit een stijgende lijn in. Die Neres wordt opgeofferd en dat vind ik jammer, eerlijk gezegd.”

Promes speelde dit seizoen tot dusver elf wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor zeven doelpunten en twee assists. De 27-jarige aanvaller werd afgelopen zomer door de Amsterdammers voor een kleine zestien miljoen euro overgenomen van Sevilla.