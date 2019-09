Pierre van Hooijdonk zorgt voor verbijstering met sneer naar ‘Ajax-supporter’

Pierre van Hooijdonk was zondag aandachtig toeschouwer in het Philips Stadion bij de kraker in de Eredivisie tussen PSV en Ajax (1-1). De twee titelkandidaten hielden elkaar in evenwicht na doelpunten in de tweede helft van Quincy Promes en Donyell Malen. Van Hooijdonk vindt dat door de NOS ten onrechte het beeld is gecreëerd dat Ajax in de eerste helft zwaar de bovenliggende partij was.

Ofschoon de Amsterdammers in de eerste helft het meeste balbezit hadden en via onder anderen Promes ogenschijnlijk de beste kansen kregen, sneert Van Hooijdonk in Studio Voetbal naar de beeldredactie van de NOS. "Ik zat in het stadion en ik heb de samenvatting ook nog gezien. Ik weet niet welke Ajax-supporter die samenvatting aan elkaar heeft geknipt… Ik heb in de eerste helft van de samenvatting PSV geen enkele keer op de helft van Ajax gezien. Dat was echt niet het geval", zegt de oud-spits.

Van Hooijdonk is van mening dat de samenvatting van de NOS ten onrechte een eenzijdig beeld heeft gecreëerd van de wedstrijd. "PSV heeft echt wel een aantal kansen countermogelijkheden gehad. Die speelden ze overigens wel heel slecht uit. Uiteindelijk krijgen ze daar geen honderd procent kansen, maar dat kwam louter omdat het op het laatste moment fout ging."

De analist onderbouwt zijn mening met enkele counterbeelden van PSV in de eerste helft. "De kansen waren voor Ajax, maar ik vond PSV wat dreigender ogen met snelheid en direct spel. Bij Ajax is het aanvalsspel verzorgder en duurt het allemaal wat langer", aldus Van Hooijdonk. Tafelgenoot Rafael van der Vaart begrijpt weinig van de opmerkingen van Van Hooijdonk, die nog wel enigszins gesteund wordt door Theo Janssen. "Je had het gevoel dat Ajax aan het breien was, maar het lukte niet echt. In de omschakeling waren er momenten dat PSV hele grote kansen had kunnen krijgen, mits ze het beter hadden uitgespeeld. Die momenten zagen er dreigender uit. Dat snap ik", aldus de oud-middenvelder.