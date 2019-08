Griezmann schittert in eerste thuiswedstrijd voor Barcelona in LaLiga

De eerste overwinning van het nieuwe seizoen is een feit voor Barcelona. Met Frenkie de Jong negentig minuten binnen de lijnen won de regerend kampioen zondagavond met 5-2 van Real Betis. Antoine Griezmann maakte indruk met twee knappe doelpunten en een assist. Hij werd de eerste speler sinds Rivaldo in augustus 1977 die een dubbelslag produceerde tijdens zijn eerste thuiswedstrijd in competitieverband voor Barcelona. De Jong stond als linkshalf opgesteld en kon zijn kwaliteiten op die positie niet makkelijk etaleren.

Vorig seizoen greep Real Betis na twintig minuten de leiding in het Camp Nou; ditmaal hadden los Verdiblancos een kwartier nodig. Een pass van Sergio Busquets belandde tussen De Jong en Rafinha, maar niemand ontfermde zich over de bal. De Jong vond dat Rafinha dat moest doen, maar het was Sergio Canales die regie overnam en profiteerde van het misverstand. Hij bereikte Loren Morón, die Nabil Fekir lanceerde met een steekbal achter Gerard Piqué. Fekir vond vervolgens de verre hoek: 0-1. Barcelona had moeite om met een goed antwoord te komen. De ploeg speelde de bal veelal rond op het middenveld en slaagde er zelden in om een opening te vinden.

Enkele minuten voor rust lukte het toch om de defensie van Real Betis te slechten. Na een fraai wippertje van Sergi Roberto dook Antoine Griezmann op achter de defensie en gleed hij de bal binnen. Barcelona miste Lionel Messi, Luis Suárez en Ousmane Dembélé duidelijk: men hanteerde een laag tempo en aan de flanken was weinig diepgang. Het samenspel verliep over het geheel soepel, maar resulteerde te weinig in serieuze kansen. Zodoende was 1-1 een vrij logische ruststand. In de tweede helft tapte Barcelona duidelijk uit een ander vaatje. Men baande zich veel makkelijker een weg door de defensie van Real Betis en liep daardoor uit naar een ruime overwinning.

Griezmann bracht Barça met een prachtig schot op voorsprong. Vanaf de rand van het strafschopgebied krulde hij de bal met het linkerbeen in de verre hoek: 2-1. Carles Pérez, de vervanger van Messi, nam de 3-1 voor zijn rekening. Hij nam de bal handig mee het strafschopgebied in en plaatste het leer in dezelfde hoek als Griezmann. Na een klein uur voerde de opgestoomde Jordi Alba de score op naar 4-1 op aangeven van Busquets. Het vijfde Catalaanse doelpunt kwam op naam van Arturo Vidal, die na voorbereidend werk van Griezmann hard de kruising vond. Kort nadat Anssumane Fati als invaller de op een na jongste speler ooit werd van Barcelona, met zijn 16 jaar en 298 dagen, bepaalde Loren de eindstand met een zondagsschot. De Jong werd verrast door een pass van Griezmann die achter hem belandde, waarna Loren de bal overnam en venijnig raak schoot van aanzienlijke afstand.