Media kritisch op PSV na eliminatie: ‘Een irreële gedachte van Mark van Bommel’

Het Champions League-avontuur voor PSV zit er alweer op na de tweede voorronde. De ploeg van trainer Mark van Bommel verloor dinsdagavond met 2-1 op bezoek bij FC Basel en dat was niet genoeg na de 3-2 overwinning van vorige week in Eindhoven. Voor PSV rest nu, na verlies op uitdoelpunten, een vervolg in de derde voorronde van de Europa League.

“Nee, een jeugdig elftal met nog te veel kanttekeningen kan nooit ongehinderd de weg naar de groepsfase van de Champions League bewandelen. PSV werd daar mee geconfronteerd in het St. Jacob-Park te Basel”, zo schrijft Trouw, dat het als ‘een pijnlijke en confronterende nederlaag’ beschouwt. “De vraag vooraf was of PSV had geleerd van de verloren wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax (2-0) zaterdag. PSV werd daarin afgetroefd op inzet en bereidheid, vond Van Bommel.”

“Zijn spelers moesten grote kerels konden worden, meende hij. Of dat kon in drie dagen tijd? Van Bommel vond van wel. Dat was natuurlijk een irreële gedachte van Van Bommel”, stelt het dagblad. “Zijn elftal, gestart in dezelfde formatie als vorige week, is nog volop in opbouw en bovendien jeugdig van geest. Bij elke linie vallen wel kanttekeningen te plaatsen.” De scribent zet verder vraagtekens bij Steven Bergwijn als ‘nummer tien’. “Een experiment dat toch de nodige bedenkingen oproept. Bergwijn is een sierlijke, snelle dribbelaar, maar in Zwitserland werden op zijn positie toch andere kwaliteiten gevraagd. Kwaliteiten die Erick Gutierrez (in plaats van Jorrit Hendrix) toch eerder tot zijn arsenaal rekent.”

In Basel werd duidelijk dat ‘Van Bommel bouwt aan een team zonder fundament’, zo concludeert de Volkskrant. “De achilleshiel ligt in de achterhoede waar met het vertrek van Daniel Schwaab en Angeliño alle automatismen zijn verdwenen. Van Bommel predikt onverstoorbaarheid binnen zijn selectie. Toch moet hij zich zorgen maken. Hij wil verder zijn dan PSV in werkelijkheid is.” Het Algemeen Dagblad heeft woensdag Zwitse Zeperd als kop en geeft aan dat het ‘de tweede dreun in vier dagen tijd’ is, na de nederlaag tegen Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

“De Eredivisie moet nog van start gaan, maar nu al is een gapend gat geslagen in de internationale ambities van de club”, zo stelt het dagblad. Kerels maar geen killers, zo luidt de kop van De Telegraaf. “PSV liet tegen FC Basel zien de kerels te kunnen zijn waar Van Bommel om vroeg. Maar kerels zijn iets anders dan killers. De Eindhovenaren misten zoveel kansen en kregen daarvoor de rekening gepresenteerd.” Het dagblad wijst erop dat de absentie van Sam Lammers zorgwekkend is, als de spits voor langere tijd afwezig is. “Net na de blessure van de in Basel afwezige Sam Lammers, werd direct duidelijk hoe cruciaal zijn wegvallen kan zijn als dit voor langere tijd is.”

“Waar Lammers in het thuisduel met zijn kopgoal (de 2-2) het verschil kon maken als invaller, daar had Van Bommel aanvallend nu alleen Cody Gakpo nog als optie (voor Hirving Lozano). Het maakte dat PSV in de eindfase alleen nog kon blaffen, maar niet meer kon bijten. Een narrow escape als in Eindhoven zat er niet meer in. De Europa League, hoe cru, wacht”, zo besluit De Telegraaf.