Marktwaardes PSV: Veerman en Boscagli grootste stijgers; Lozano daalt flink

Transfermarkt heeft in een periodieke update de transferwaarden van verschillende Eredivisie-spelers bijgewerkt. In de selectie van PSV, dat dit Eredivisie-seizoen nog altijd ongeslagen is, kunnen onder meer Joey Veerman, Olivier Boscagli en Ismael Saibari rekenen op een flinke stijging.

Stijgers

Doelman Walter Ben√≠tez ziet zijn waarde met 1 miljoen euro stijgen en is nu 13 miljoen euro waard. Bij de Eindhovenaren hebben vier verdedigers goede zaken gedaan. Olivier Boscagli is inmiddels 27 miljoen euro waard (was 20 miljoen euro). Jordan Teze stijgt met 2 miljoen euro en wordt nu ingeschat op 16 miljoen euro. FC Barcelona-huurling Sergi√Īo Dest is van 18 miljoen euro naar 22 miljoen gegaan. Tot slot stijgt de multifunctionele Mauro J√ļnior 2 miljoen euro in waarde na de laatste update. Hij wordt nu geschat op 7 miljoen.

Ook op het middenveld zijn er veel PSV’ers behoorlijk in waarde gestegen. Joey Veerman (van 24 naar 32 miljoen euro) springt het meest in het oog, maar ook Jerdy Schouten (van 22 naar 24 miljoen euro), Malik Tillman (van 12 naar 17 miljoen euro), Ismael Saibari (van 10 naar 16 miljoen euro), Guus Til (van 8,5 naar 10 miljoen) en Isaac Babadi (van 4 naar 6 miljoen euro) zijn allen meer waard geworden.

Johan Bakayoko blijft volgens Transfermarkt de meest waardevolle speler van PSV. Zijn marktwaarde was eind december 45 miljoen euro en daar is na de nieuwe update geen verandering in gekomen. Slechts twee spelers van PSV zijn na de nieuwste update in waarde gedaald. Hirving Lozano zakt na een lange vormdip serieus (van 22 naar 18 miljoen), terwijl reservespeler Shurandy Sambo genoegen moet nemen met een kleinere daling: van 2,5 naar 2 miljoen euro).

