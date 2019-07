Ziyech wijst transfer van de hand: ‘Ik vind die club qua niveau gelijk aan Ajax’

Hakim Ziyech werd de afgelopen maanden volop in verband gebracht met een transfer, maar de middenvelder mag zich voorlopig nog altijd speler van Ajax noemen. Sevilla had Ziyech deze zomer graag losgeweekt bij Ajax, maar de spelmaker geeft zaterdagavond toe dat hij geen heil zag in een transfer naar de Spaanse club.

“Het moet wel gaan om een club waarvoor ik Ajax wil inruilen. Zo'n club is er vooralsnog niet gekomen. Tot die tijd speel ik lekker voor Ajax en doe ik gewoon mijn stinkende best", vertelt Ziyech na afloop van de met 2-0 gewonnen Johan Cruijff Schaal-wedstrijd tegen PSV voor de camera van FOX Sports. "Ik voel me thuis hier, ik speel lekker veel. Ik vind dat (Sevilla, red.) qua niveau soortgelijk aan Ajax."

"Ik denk dat iedereen goed met elkaar kan opschieten, het is een heel leuk team. We hebben plezier. Dat moet je niet zomaar willen inruilen voor niks", vervolgt Ziyech. "Je moet niet gaan vertrekken om te vertrekken; het moet wel iets zijn waar je achterstaat. Zoals ik altijd heb gezegd: het plaatje moet compleet zijn. Alles moet kloppen. Zolang ik dat gevoel niet heb, vertrek ik niet bij Ajax."

Ziyech speelde tegen PSV overigens als invaller ruim een halfuur mee bij Ajax. De middenvelder begon op de bank vanwege zijn verlengde vakantie vanwege de Afrika Cup met Marokko, maar werd in de tweede helft alsnog ingebracht door trainer Erik ten Hag. Op dat moment was de eindstand overigens al bereikt, door doelpunten van Kasper Dolberg en Daley Blind.