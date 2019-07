Ajax begint furieus voor eigen publiek en geeft PSV eerste tik

Ajax heeft zaterdagavond beslag gelegd op de Johan Cruijff Schaal. De titelverdediger en bekerhouder won in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 van PSV en deelde daarmee een eerste tik uit aan de nummer twee van vorig seizoen. Kasper Dolberg opende al na 35 seconden voetballen de score voor de ploeg van trainer Erik ten Hag, het snelste doelpunt ooit in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, waarna Daley Blind vlak na de onderbreking de eindstand bepaalde. PSV verloor Sam Lammers in de tweede helft met een blessure en speelde het laatste halfuur met een man minder, doordat Mark van Bommel op dat moment al driemaal gewisseld had.

De basisopstellingen van beide elftallen telden enkele verrassingen. Zo speelde bij Ajax Blind op het middenveld, waardoor Perr Schuurs en debutant Lisandro Martínez samen het hart van de verdediging vormden. Afrika Cup-gangers Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui begonnen op de reservebank, maar André Onana was wel fit genoeg bevonden om het doel van de Amsterdammers te verdedigen. Bij PSV spaarde Mark van Bommel Nick Viergever, Érick Gutiérrez, Donyell Malen en Hirving Lozano met het oog op de return van aanstaande dinsdag tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. Daardoor maakte Olivier Boscagli centraal achterin zijn debuut voor de Eindhovenaren.

Boscagli kende een onwennig begin, want hij zag er niet goed uit bij de openingstreffer van Dolberg. De Franse verdediger trok weg uit het centrum, waardoor Donny van de Beek richting het doel gestoken kon worden door Joël Veltman. Van de Beek werd opgevangen door Derrick Luckassen, waardoor Dolberg geheel vrij kwam te staan in het strafschopgebied en van dichtbij eenvoudig kon scoren: 1-0. Ajax liep in de openingsfase over PSV heen en was vrijwel onmiddellijk na de openingstreffer dicht bij een tweede doelpunt. Dolberg kwam alleen voor doelman Jeroen Zoet te staan, maar schoot vervolgens naast.

Na een klein kwartier voetballen ging de storm van Ajax liggen en kwam PSV iets beter in de wedstrijd. Sam Lammers kopte naast, terwijl Cody Gakpo Onana aan het werk zette. Het duel kwam zo steeds meer balans. Grote kansen vielen er in het restant van de eerste helft niet meer te noteren, een discutabele arbitrale beslissing wél. Jorrit Hendrix beging op slag van rust met al een gele kaart op zak in korte tijd twee overtredingen, maar Higler besloot de middenvelder van PSV te sparen, tot grote woede bij Ajax. Van Bommel realiseerde zich dat Hendrix met vuur speelde en besloot de middenvelder in de rust te wisselen ten faveure van Gutiérrez. Ook Bruma bleef bij PSV achter in de kleedkamer: de Portugese zomeraanwinst werd afgelost door Malen.

Malen leek vrijwel onmiddellijk een goede kans te krijgen, maar de spits schoot voorlangs én werd uiteindelijk teruggefloten vanwege buitenspel. In de 53ste minuut sloeg Ajax aan de overzijde op schitterende wijze toe. Van de Beek miste in eerste instantie nog een opgelegde kans, maar de aanval liep verder, waarna Blind vanaf een meter of twintig fraai de bovenhoek vond: 2-0. Higler raadpleegde nog wel de videoscheidsrechter (VAR) omdat Dusan Tadic luttele seconden voor het doelpunt Boscagli in het gezicht raakte, maar het contact tussen was uiteindelijk onvoldoende om de treffer af te keuren. Kort erna bracht Ten Hag Ziyech en Lasse Schöne voor Quincy Promes en Lisandro Martínez, terwijl Van Bommel met het inbrengen van Lozano voor de vrijwel onzichtbare Steven Bergwijn direct zijn laatste wissel doorvoerde.

Dat bleek na ruim een uur een ongelukkige keuze van Van Bommel: Lammers moest de strijd geblesseerd staken, waardoor PSV het laatste halfuur moest doorkomen met een man minder. Met tien man waren de Eindhovenaren twintig minuten voor tijd wel dicht bij de aansluitingstreffer. Malen kon vrij uithalen na een combinatie met Lozano, maar hij schoot uiteindelijk wild over. Even later trof Ajax-debutant Sergiño Dest na een fraaie individuele actie de buitenkant van de paal. De wedstrijd bloedde in de slotfase enigszins dood, waardoor het scorebord uiteindelijk niet meer in beweging kwam.