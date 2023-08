Mislintat is onder de indruk: ‘Een van de beste spelers op zijn positie’

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 07:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:12

Anton Gaaei heeft gereageerd op zijn komst naar Ajax. De Deense rechtervleugelverdediger heeft voor vijf jaar getekend en moet de concurrentiestrijd aangaan met Devyne Rensch. "Devyne is voor mij nu nummer één, maar Anton is een concurrent", aldus directeur voetbalzaken Sven Mislintat. "We hebben voor elke positie twee spelers nodig. Hij is gehaald voor de toekomst, maar zou ook morgen kunnen spelen."

"Dit is een van de mooiste dagen van mijn leven", laat Gaaei weten in gesprek met het clubkanaal van Ajax. "Ik ben zo blij en trots om hier te zijn. Vanaf het eerste moment dat Ajax interesse toonde kon ik aan geen andere club meer denken. Het is een van de grootste clubs in Europa. Ik ben heel blij om hier te zijn. Dit is een jongensdroom."

Gaaei was één keer eerder in Amsterdam, in 2018 met zijn kostschool. Toen ging hij onder meer op de foto met landgenoot Kasper Dolberg, die destijds de spitspositie invulde bij Ajax. "We hebben de Johan Cruijff ArenA en De Toekomst bezocht. We liepen een beetje rond en nu loop ik hier zelf. Dat is fantastisch. Nu zit ik hier gewoon. Het is ongelooflijk."

Iemand die en goede indruk heeft achtergelaten op Gaaei is directeur voetbalzaken Sven Mislintat. "Het lijkt me een aardige man. Hij zei dat het allemaal gaat om de timing. Nu is het eindelijk rond. Drie of vier maanden geleden is het eerste contact gelegd. Het was een hectische periode, maar ik ben blij dat het rond is. Ik ben heel opgelucht."

Mislintat vertelt zelf wie hij in huis heeft gehaald. "Anton heeft een goede mentaliteit, is sterk, heeft loopvermogen, een goede voorzet en is jong. Een hoop kenmerken die goed bij Ajax passen. Hij is een van de beste spelers van Scandinavië op die positie. Het is een goede aankoop voor ons, ook gezien onze historie met spelers uit Denemarken. Hij weet dat Ajax het begin is, niet het einde."

Gaaei is niet de eerste Deen die zijn handtekening zet onder een contract bij Ajax. Onder meer Dolberg, Lasse Schöne en Christian Eriksen gingen hem voor. Zijn favoriet? Dolberg. "Hij is een topspits en een goed mens. Een heel bescheiden jongen. Christian Rasmussen heb ik ook al even contact mee gehad. Ik zat samen met hem bij de Onder 21. Ik heb hem een paar berichtjes gestuurd, maar verder niets bijzonders."