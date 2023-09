Anderlecht haalt verrassende vervanger voor Bart Verbruggen binnen

Dinsdag, 5 september 2023 om 22:33 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:32

Kasper Schmeichel vervolgt zijn carrière bij RSC Anderlecht. Dat maakt de Belgische club dinsdag bekend via de officiële kanalen. De 36-jarige doelman was transfervrij na zijn vertrek bij OGC Nice, en heeft in Brussel getekend voor een jaar, met een optie op nog een seizoen. Bij Anderlecht moet Schmeichel de naar Brighton & Hove Albion vertrokken Bart Verbruggen doen vergeten.

Verbruggen maakte afgelopen seizoen indruk bij Anderlecht, en dat werd beloond met een transfer naar de Premier League. De club uit de Belgische hoofdstad besloot zich vervolgens te versterken met Maxime Dupé, van Toulouse. De Franse doelman stond tijdens de eerste zes Jupiler Pro League-duels van Anderlecht onder de lat, maar krijgt nu dus te maken met serieuze concurrentie in de persoon van Schmeichel.

It’s official. ???? Kasper Schmeichel joins Belgian record champion Royal Sporting Club Anderlecht. ??? All info on https://t.co/RCdwJJMN5N pic.twitter.com/oEqJCTHyJn — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) September 5, 2023

Veel mensen zullen zich Schmeichel nog herinneren van zijn tijd bij Leicester City. Voor die club speelde hij van 2011 tot 2022 in totaal 479 duels. Het hoogtepunt van zijn tijd bij Leicester was ongetwijfeld het verrassende landskampioenschap in 2016. Vervolgens maakte hij een jaar geleden voor één miljoen euro de overstap naar het Franse Nice.

Ondanks dat Schmeichel afgelopen seizoen bij Nice bijna elke wedstrijd onder de lat stond, werd in onderling overleg besloten dat club en speler deze zomer afscheid van elkaar zouden nemen. Nu heeft de 91-voudig international dus een nieuwe club gevonden. Bij Anderlecht, waar de Deense Jesper Fredberg de technisch directeur is, komt Schmeichel ook landgenoot Kasper Dolberg tegen.