Geblesseerde Dolberg scoort voor Anderlecht in topper tegen Club Brugge

Zondag, 24 september 2023 om 20:37 • Jonathan van Haaster

De Belgische topper tussen Anderlecht en Club Brugge is onbeslist gebleven. Kasper Dolberg zette Paars-Wit op voorsprong. Een andere Deen, Andreas Skov Olsen, tekende na rust voor de gelijkmaker: 1-1. Dolberg maakte zijn doelpunt op het moment dat hij al geblesseerd was en moest vlak na de Brusselse feestvreugde alsnog vervangen worden.

Bijzonderheden:

De wedstrijd zat in de beginfase op slot. Serieuze mogelijkheden werden niet gecreëerd, terwijl beide ploegen verdedigend goed georganiseerd stonden. De treffer van Anderlecht, zo'n vijf minuten voor rust, kwam dan ook uit de lucht vallen. Een gekraakt schot van Francis Amuzu kwam via Killian Sardella bij Dolberg terecht. De voormalig Ajacied knikte al vallend bij de tweede paal raak: 1-0. Dolberg had op dat moment al last van zijn knie na een botsing met Brandon Mechele en moest zich noodgedwongen laten vervangen. Ook de tweede helft was het een fysieke strijd. Brugge wist een van de schaarse kansen te benutten via Skov Olsen, die met links fraai binnenschoot: 1-1. In de slotfase slaagden de ploegen er niet in een beslissende opening te forceren.

Kasper Dolberg opent het bal! ??

De Deense aanvalsleider kopt van dichtbij de 1-0 tegen de touwen ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #RSCACLUB pic.twitter.com/EozBA9mn33 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 24, 2023