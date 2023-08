Dolberg scoort razendsnel; Vertonghen maakt ‘spitsengoal’ voor Anderlecht

Zondag, 20 augustus 2023 om 15:36 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:47

Anderlecht heeft zijn derde overwinning op rij geboekt in de Jupiler Pro League. De ploeg van trainer Brian Riemer kwam zondag tegen KV Westerlo al na een halve minuut spelen op voorsprong dankzij Kasper Dolberg. Een andere ex-Ajacied, Jan Vertonghen, maakte in de tweede helft de 2-1 door zijn directe tegenstander behendig uit te spelen en fraai raak te schieten. Edisson Jordanov bepaalde de eindstand op 2-1. Anderlecht nestelt zich dankzij de zege op de derde plaats in de Pro League.

Bijzonderheden

Anderlecht ging op de eerste speeldag onderuit bij Union Sint-Gillis (2-0), waarna de Brusselaars zich herstelden met zeges op Royal Antwerp (1-0) en Sint-Truiden (0-1). De ploeg van Riemer nam het goede gevoel tegen Westerlo mee. Na een flitsende aanval over links bracht Theo Leoni de bal scherp voor het doel, waar Dolberg klaarstond om de score al na dertig seconden te openen. Paars-Wit domineerde in de eerste helft, maar ondanks enkele goede kansen was 1-0 de ruststand. De 2-0 viel twintig minuten voor tijd. Aanvoerder Vertonghen creëerde op de zestien knap ruimte voor zichzelf door de bal onder zijn voet te halen, waarna hij de verre hoek vond met zijn mindere rechter: 2-0. Jordanov maakte nog wel 2-1 door in de zestien overtuigend raak te schieten, maar dichter bij een resultaat kwamen de bezoekers niet.

Na 30 seconden (??) is het al raak! ?? Kasper Dolberg zet Anderlecht na een vloeiende aanval al heel vroeg op voorsprong ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #ANDWES pic.twitter.com/pz6rOFViBL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 20, 2023

Jan Vertonghen trekt de trukendoos open en verdubbelt de voorsprong van Anderlecht ??#ZiggoSport #RSCAWES pic.twitter.com/n5iRRGxEUT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 20, 2023

Jordanov is spits en komt gelijk met het antwoord, Westerlo scoort de aansluitingstreffer ??#ZiggoSport #ANDWES pic.twitter.com/S0IKbUgDAH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 20, 2023

Anderlecht - KV Westerlo 2-1

1' 1-0 Kasper Dolberg (assist: Theo Leoni)

71' 2-0 Jan Vertonghen (assist: Theo Leoni)

80' 2-1 Edisson Jordanov (assist: Yusuke Matsuo)