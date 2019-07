Ajax oogt kwetsbaar en verliest generale repetitie voor ‘PSV’

Ajax heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet goed afgesloten. In het Olympisch Stadion in Amsterdam verloor de kampioen van de Eredivisie maandagavond met 1-2 van Panathinaikos, dat vorige week al met 0-3 van Feyenoord won. Federico Macheda maakte beide treffers voor de Grieken in Amsterdam; Donny van de Beek scoorde namens Ajax. Eerder op de dag wonnen de reserves van Ajax met 6-2 van een andere Griekse opponent, OFI Kreta.

Erik ten Hag bevestigde vlak voor de aftrap dat Ajax in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV vermoedelijk zal aantreden met de spelers die de afgelopen weken in actie kwamen. André Onana, Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, Nicolás Tagliafico en David Neres waren allen onlangs nog actief op de Afrika Cup of de Copa América en zullen naar alle waarschijnlijkheid zaterdag ontbreken tegen PSV. Tegen Panathinaikos koos Ten Hag zodoende voor zijn beoogde basiself voor komende zondag, nadat de reserves eerder op de dag al in actie kwamen.

Het duel begon niet goed voor de Amsterdammers. Na negen minuten mocht Christos Donis opstomen aan de linkerflank, waarna hij Macheda bediende met een scherpe voorzet. De aanvaller stapte op tijd weg bij Daley Blind en knikte raak in de verre hoek. Van de Beek liet een goede kans op de gelijkmaker liggen, maar zorgde halverwege de eerste helft alsnog voor de 1-1. Na uitstekend werk van Sergino Dest, die zijn opponent aan de achterlijn van de bal zette, bracht Van de Beek de stand vanuit het strafschopgebied in evenwicht.

Ajax begon met dezelfde elf namen aan de tweede helft; pas tien minuten voor rust maakte invaller Lisandro Martínez zijn entree als vervanger van Carel Eiting. Op dat moment stond het 1-2, want vlak na de onderbreking had Macheda zijn tweede doelpunt van de avond gemaakt. De ex-aanvaller van Manchester United kreeg de bal wat gelukkig voor de voeten na een indraaiende vrije trap en verschalkte doelman Bruno Varela van dichtbij. Het spel van Ajax liet veel te wensen over en de Amsterdammers wisten Panathinaikos niet meer in grote problemen te brengen.