ED: PSV neemt geen genoegen met ‘nee’ van Feyenoord

PSV zet de komst van Steven Berghuis niet uit het hoofd, zo verzekert het Eindhovens Dagblad woensdagavond. Ofschoon Feyenoord weigert om medewerking te verlenen aan een transfer van de aanvaller, neemt de Eindhovense club daar volgens het dagblad geen genoegen mee.

PSV denkt naar verluidt aan een vaste transfersom van acht à negen miljoen euro, dat eventueel met ‘bescheiden’ bonussen nog ietwat hoger kan uitvallen voor Feyenoord. Bij in de media genoemde prijzen van vijftien tot twintig miljoen euro doet PSV sowieso geen zaken, zo klinkt het.

Berghuis zelf, 27 jaar, staat open voor een binnenlandse transfer naar PSV en daarom leeft in Eindhoven het idee dat de partijen er op wat langere termijn uit moeten kunnen komen. De aanvaller is het antwoord van PSV op een eventueel vertrek van Hirving Lozano of Steven Bergwijn.

Toon Gerbrands legt zich erbij neer als Feyenoord echt niet wil overgaan tot verkoop, zo verzekerde hij woensdag via de officiële kanalen. "John de Jong (technisch directeur, red.) zou vanmiddag met Feyenoord bellen over iets. Ik heb hem nog niet gesproken. Dan zou je denken: je bent directeur, je moet het weten. Maar ik las het ook op social media", zei Gerbrands tegenover PSV TV.

"Dus ik ga straks even aan John de Jong vragen hoe dat gegaan is en of dat antwoord klopt. Om de twee uur wisselt de hele transfermolen waar we mee te maken hebben. Het gaat heel vaak zo dat het nu antwoord A is en straks antwoord B. Zo gaat dat heel vaak. Wij hebben niet met Feyenoord onderhandeld. Je informeert, dat doen ze bij ons ook heel vaak."

Gerbrands benadrukte dat er tot nu toe nooit een echt gesprek is geweest. "Als zij zeggen dat hij niet te koop is, dan houdt het op”, benadrukte de algemeen directeur. De aanvaller, die sinds medio 2016 actief is in De Kuip, ligt nog tot medio 2021 vast bij Feyenoord.