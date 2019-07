‘Ajax denkt aan nieuwe deal met terugkoopclausule met Juventus’

Ajax en Juventus zijn zo goed als akkoord over Matthijs de Ligt, die na maanden van geruchten voor een bedrag van 75 miljoen euro de overstap lijkt te gaan maken naar de Italiaanse grootmacht. De twee clubs treffen elkaar mogelijk binnenkort echter opnieuw aan de onderhandelingstafel, aangezien de Amsterdammers nadrukkelijk in de markt zouden zijn voor Moise Kean.

De negentienjarige aanvaller geldt al jaren als een van de parels in de jeugdopleiding van La Vecchia Signora en rammelde in het afgelopen seizoen nadrukkelijk aan de poort bij de hoofdmacht. Luca Bianchin, Juventus-volger namens La Gazzetta dello Sport, vertelt in gesprek met de NOS echter dat de club uit Turijn overweegt om deze zomer afscheid te nemen van Kean.

De miljoenen die de jongeling op zal brengen moeten daarna, samen met de transfersom die betaald zal worden voor Gonzalo Higuaín, gebruikt worden om Mauro Icardi los te weken bij Internazionale. De kans is daarom aanwezig dat Kean volgend seizoen in de Eredivisie speelt, aangezien Ajax volgens Bianchin op dit moment de ‘belangrijkste kandidaat’ is om hem over te nemen.

Welk transferbedrag Juventus voor Kean in gedachten heeft is niet helemaal duidelijk, maar volgens berichten uit Engeland heeft Everton zich onlangs tevergeefs met een kleine 35 miljoen euro in het Allianz Stadium gemeld. De kans is echter aanwezig dat die prijs wat omlaag zou kunnen gaan als er aan de eisen van Juventus voldaan wordt. De Italianen willen namelijk dat er in een deal voor Kean een terugkoopclausule wordt opgenomen, waardoor er normaal gesproken een minder hoog bedrag voor de jongeling betaald zal moeten worden.