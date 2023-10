Juventus zet Turijnse derby mede dankzij Milik eenvoudig naar zijn hand

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 19:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:12

Juventus heeft zaterdagavond in de stadsderby tegen Torino een eenvoudige zege geboekt. Federico Gatti en Arek Milik bezorgden de ploeg van trainer Massimiliano Allegri na rust een 2-0 overwinning. Door de zege blijft Juve in het spoor van koploper Internazionale, dat twee punten meer heeft. AC Milan kan later vanavond met een zege op Genoa over de stadgenoot heen wippen.

Allegri voerde drie wijzigingen in zijn basiself door ten opzichte van het competitieduel met Atalanta (0-0) van vorige week zondag. De oefenmeester zit dun in de aanvallers. Zo kon hij nog steeds geen beroep doen op Dusan Vlahovic en zit ook Federico Chiesa in de lappenmand. Hierdoor begon Moise Kean in de punt van de aanval.

Meevaller voor Allegri was de terugkeer van Milik. De Poolse spits maakte na een enkelblessure zijn rentree op de bank. Het Nederlandse talent Dean Huijsen wacht al langer op zijn officiële debuut voor Juve en moest ook tegen Torino genoegen nemen met een reserverol. Bij de bezoekers startte Perr Schuurs wel in het hart van de defensie.

Kean dacht de derby na vijf minuten al open te breken, toen Schuurs de bal in de voeten van Timothy Weah kopte. De rechtermiddenvelder gaf mee op Kean, die uit een lastige hoek verwoestend raak schoot. Het vreugdedansje van de spits was begrijpelijk, al ging het feest voor de thuisploeg uiteindelijk niet door doordat de aanvaller nipt buitenspel stond.

Torino wist in het eerste bedrijf in aanvallend opzicht geen vuist te maken, terwijl Juve ook slechts tot spaarzame mogelijkheden kwam. Filip Kostic stichtte gevaar met een inzet, die het midden hield tussen voorzet en een schot. Gleison Bremer was na ruim een half uur dicht bij de 1-0 met een van richting veranderde kopbal.

Direct na rust was het wél raak voor la Vecchia Signora. Torino-sluitpost Vanja Milinkovic-Savic zat volledig mis bij een hoekschop, waarna een omhaal van Kean nog van de lijn kon worden gered en een schot van Bremer werd geblokt. Gatti trof vervolgens in derde instantie alsnog doel.

Milik was in de rust binnen de lijnen gekomen voor Fabio Miretti. De Poolse spits wist de marge met een uur op de klok te verdubbelen. Opnieuw zag Milinkovic-Savic er niet goed uit bij een hoekschop van Kostic. De doelman kwam van zijn lijn, maar zag Milik hierna simpel de 2-0 tegen de touwen koppen. In gevaar kwam de zege van Juve niet meer, daar Torino in de slotfase pas het eerste schot op doel noteerde.

De ?????????? is ??????????????! Gatti is de gelukkige die de bal binnenwerkt ?? Na de blunder tegen Sassuolo scoort hij nu in eigen doel ?#ZiggoSport #SerieA #JuventusTorino pic.twitter.com/paMaBFor1z — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 7, 2023