‘Europese grootmacht in vergevorderd stadium met Ajax-target Henderson’

Jordan Henderson en Juventus zijn serieus in gesprek, zo meldt journalist Alfredo Pedullà via X. Vrijdagavond bracht transfermarktexpert Gianluca Di Marzio al het nieuws dat de 33-jarige controleur op het lijstje zou staan in Turijn. Volgens zijn Italiaanse collega Pedullà zijn de onderhandelingen zelfs al in een ‘vergevorderd stadium’.

Pedullà benadrukt dat Henderson deze transferperiode het belangrijkste doelwit bij Juventus is. De Italiaanse topclub wil de controleur van Al-Ettifaq voor liefst achttien maanden huren. Wel wil Juve daarbij een optie opnemen waardoor de huurdeal in juni kan worden stopgezet, indien gewenst.

Juventus-trainer Massimiliano Allegri heeft volgens Pedullà al toestemming gegeven aan de clubleiding om door te pakken voor Henderson. In de Saudi Pro League ligt de 81-voudig international van the Three Lions nog tot medio 2026 vast. Volgens Transfermarkt is Henderson momenteel 7,5 miljoen euro waard. Dat is aanzienlijk minder dan de 14 miljoen euro die Al-Ettifaq afgelopen zomer bij Liverpool neertelde voor zijn diensten.

Eerder meldden Engelse media nog dat Al-Ettifaq enkel bereid is mee te werken aan een huurdeal indien het volledige salaris van Henderson wordt overgenomen. Gezien de financiële status van Juventus lijkt dat op voorhand niet aannemelijk, maar mogelijk komen i Bianconeri dus toch over de brug.

Henderson is inmiddels in ieder geval een veelbesproken naam in de Italiaanse media. Volgens Di Marzio moet Juventus eerst een speler verkopen om Henderson aan te trekken. Volgens de kenner van de Serie A is Moise Kean de voornaamste kandidaat om op de transferlijst te worden geplaatst.

Dinsdag pakte Fabrizio Romano uit met het nieuws dat Ajax overweegt Henderson terug naar Europa te halen. De huidige nummer vijf van de Eredivisie ziet in de Engelsman de ideale toevoeging voor op het middenveld, gezien zijn defensieve kwaliteiten en leiderschapsrol.

Mocht Ajax de voormalig speler van Liverpool daadwerkelijk willen aantrekken, zal de club wel moeten puzzelen in het salarishuis. De Amsterdammers gaven afgelopen seizoenen het nodige geld uit aan spelers en vooral door de uitgaven van Sven Mislintat afgelopen zomer is er weinig financiële beweegruimte in de Johan Cruijff ArenA.

In de strijd om Henderson heeft Ajax naar verluidt naast Juventus ook concurrentie van Newcastle United en Bayer Leverkusen. Volgens Ajax-clubwatcher Mike Verweij is er zelfs een tweede Premier League-club in de race om de controleur. Ondanks de interesse van de andere ploegen is Ajax volgens Romano momenteel favoriet.

