Juve ontsnapt na twee afgekeurde goals van Kean alsnog in de 97ste minuut

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 22:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:03

Juventus heeft zaterdagavond een uiterst zwaarbevochten thuiszege weten te boeken op Hellas Verona. Door twee afgekeurde doelpunten van Moise Kean leek de ploeg van trainer Massimiliano Allegri tegen puntenverlies aan te lopen, maar in de 97ste minuut kroonde Andrea Cambiasso zich toch nog tot matchwinner: 1-0. Door de overwinning mag Juve zich (tijdelijk) koploper van de Serie A noemen, aangezien AC Milan en Internazionale zondag nog in actie komen.

Bij Juve zat Dean Huijsen opnieuw op de bank. De talentvolle Nederlander maakte vorige week zijn officiële debuut voor la Vecchia Signora toen hij een klein kwartier voor tijd tegen AC Milan mocht invallen (0-1 winst). Allegri voerde ten opzichte van dit duel slechts een wijziging in zijn basiself door. Dusan Vlahovic kreeg in de punt van de aanval de voorkeur boven Arkadiusz Milik.

Kean dacht de ban voor de thuisploeg in de openingsfase op fraaie wijze te breken. De aanvaller snoepte de bal af van Giangiacomo Magnani en schoot vanaf een meter of twintig raak. Zijn inzet werd echter nipt van richting veranderd door Vlahovic, die zich in buitenspelpositie bevond.

Tien minuten na rust was Kean opnieuw trefzeker en vierde hij zijn treffer met een vreugdedansje. Zijn blijdschap was alleen van korte duur, aangezien scheidsrechter Ermanno Feliciani naar het VAR-scherm werd geroepen.

Eerder in de aanval zwaaide Kean zijn arm in het gezicht van Davide Faraoni, hetgeen voor de arbiter reden was om ook het tweede doelpunt van de spits te annuleren.

Juve bleef ook na de tweede tegenvaller op jacht gaan naar een goal. Koud in het veld testte Federico Chiesa Verona-doelman Lorenzo Montipo. Luttele minuten later was de vleugelaanvaller nog dichter bij een doelpunt toen hij mocht uithalen van rand zestien. Ditmaal was het verdediger Giangiacomo Magnani die op de doellijn redding wist te brengen.

Allegri besloot Milik in de slotfase binnen de lijnen te brengen. De oud-Ajacied hield in de 92ste minuut het overzicht door een voorzet van Manuel Locatelli door te koppen. Kenan Yildiz, die eveneens laat was ingevallen, stond oog in oog met Montipo, maar hielp dé uitgelezen kans om Juve de zege te bezorgen om zeep door over te schieten.

De overwinning kwam er in de 97ste minuut alsnog. Milik kopte een voorzet van Federico Gatti nog op de paal. Cambiasso was er vervolgens als de kippen bij om de rebound binnen te werken: 1-0.

Juventus - Hellas Verona 1-0

13’ Afgekeurd doelpunt Moise Kean (buitenspel)

53’ Afgekeurd doelpunt Moise Kean (overtreding)

90+7’ Andrea Cambiasso