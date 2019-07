Frenkie de Jong: ‘We hebben geen moment over geld gesproken’

Frenkie de Jong werd vrijdagavond officieel gepresenteerd bij Barcelona. Ongeveer 20.000 supporters van de Catalaanse grootmacht hadden de gang gemaakt naar het Camp Nou om de van Ajax overgekomen middenveld te verwelkomen. De Jong maakte een ontspannen indruk, zowel tijdens zijn presentatie op het veld als na afloop in gesprek met diverse internationale media.

Nadat de Jong onder luid applaus het veld op was gedirigeerd, toonde hij even zijn kunsten. De international van het Nederlands elftal hield de bal een aantal keer hoog, zoals gebruikelijk is bij spelers die nieuw zijn aangekocht door Barcelona. Hij voetbalde daarna op het veld met wat kinderen en ging uitgebreid op de foto met zijn familie. “Het is altijd mijn droom geweest om voor Barcelona te spelen. Toen de club eenmaal concreet werd, was het een eenvoudige keuze voor me”, vertelt De Jong.

De Jong wist in januari al dat hij komend seizoen voor Barcelona zou gaan spelen. Ajax bereikte voor maximaal 86 miljoen euro een akkoord met de landskampioen van Spanje en ook een persoonlijk akkoord liet niet lang op zich wachten, erkent De Jong. "Toen Josep Maria Bartomeu (voorzitter van Barcelona red.) en ik elkaar ontmoetten, hebben we geen moment over geld gesproken. We hebben alleen gesproken over voetbal. Dat is ook een van de redenen waarom ik uiteindelijk overtuigd ben geraakt van Barcelona."

"Natuurlijk is de concurrentie groot bij een club als Barcelona, dat is logisch. Maar ik moet gewoon mijn best doen en de trainer (Ernesto Valverde, red.) proberen te overtuigen", vervolgt De Jong, die nog niet gesproken heeft met de trainer. "Alle spelers in de selectie van Barcelona zijn natuurlijk enorm getalenteerd. Het maakt mij persoonlijk niet zoveel uit op welke positie op het middenveld ik speel, maar ik wil een basisplaats. Het is uiteindelijk de trainer die de keuze moet maken."