Janssen spreekt Van Gaal tegen: ‘Voor Frenkie de Jong is altijd plek’

Theo Janssen voorspelt Frenkie de Jong een gouden toekomst bij Barcelona. De voormalig speler van Ajax en FC Twente is het niet eens met eerdere uitlatingen van Louis van Gaal en denkt dat de middenvelder een 'bepalende' speler wordt in het elftal van trainer Ernesto Valverde. Dat schrijft de analist in zijn vaste column voor VTBL.

Janssen denkt De Jong, die voor minimaal tachtig miljoen euro overkomt van Ajax, er direct zal staan bij Barça. "Je hoort vrijwel nooit dat er een speler is gehaald voor de toekomst", zegt de oud-voetballer. "Ja, dat zeggen sommige mensen over De Jong. Maar dat zie ik anders. Geloof me: Frenkie wordt komend seizoen een van de bepalende spelers. Voor Frenkie is er altijd plek."

Janssen denkt dat Barcelona de individuele kwaliteiten van De Jong goed kan gebruiken. "Ze hebben juist behoefte aan zo'n type, want ze zijn teveel afhankelijk geworden van Messi. Ze hadden eerst Iniesta die uit het niets een mannetje kon passeren. En Xavi had zijn steekpass. Frenkie kan degene zijn die het spel van Barcelona gaat versnellen en vertragen."

Louis van Gaal uitte onlangs zijn twijfels over de speelkansen van De Jong in Catalonië. “Bij Barcelona wordt het middenveld momenteel bezet door Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Arturo Vidal en Arthur. Welke rol is dan nog voor Frenkie weggelegd? Natuurlijk is het een intelligente speler, maar dan moet hij zich ook afvragen welke rol hij had kunnen spelen bij Ajax volgend seizoen", aldus de oefenmeester in het Duitse tijdschrift 11Freunde.