‘PSV wil deel van Ajax-miljoenen gebruiken voor deal met Feyenoord’

Mocht Steven Bergwijn PSV daadwerkelijk inruilen voor Ajax, dan wordt een deel van de transfersom mogelijk gebruikt om Steven Berghuis los te weken van Feyenoord. Voetbal International meldt maandagavond dat er al contact is geweest met de vleugelaanvaller van de Rotterdammers.

De voormalig aanvaller van FC Twente en Watford beschikt in De Kuip over een doorlopend contract tot medio 2021, maar lijkt klaar voor de volgende stap in zijn loopbaan. Daarnaast kan Feyenoord het transferbedrag goed gebruiken om de selectie van Jaap Stam een kwaliteitsinjectie te geven. Berghuis speelde drie seizoenen in Rotterdam en veroverde in die periode eenmaal de landstitel en een keer de TOTO KNVB Beker. Hij werd door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de Nations League, maar overleefde de definitieve schifting niet.

Bergwijn is wel opgenomen in de definitieve selectie voor het minitoernooi van volgende maand. PSV houdt nog steeds rekening met zijn vertrek en is ook bang dat Hirving Lozano voor een transfer kiest. Zijn naam dook onlangs op in de Franse media als mogelijke aanwinst van Paris Saint-Germain. Mark van Bommel heeft met Donyell Malen en Cody Gakpo talentvolle opvolgers klaar staan, maar de coach van PSV kan de ervaring die de 27-jarige Berghuis met zich meebrengt goed gebruiken.