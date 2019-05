‘Ik begrijp niet dat ze Frenkie de Jong telkens aan mij linken’

Frenkie de Jong verkast deze zomer naar Barcelona. De 22-jarige middenvelder gaat Ajax voor maximaal 86 miljoen euro verlaten en volgens menigeen moet hij bij de Catalaanse grootmacht de concurrentiestrijd aangaan met onder anderen Ivan Rakitic. De Kroaat is echter van mening dat De Jong op een andere positie speelt.

“Ik wens je veel succes en heb veel respect voor je. Ik ben blij dat je komt”, richt de veteraan zich in gesprek met Mundo Deportivo naar de Oranje-international. “Ik hoop dat je een goede tijd hebt in Barcelona, dat je geniet en je welkom voelt.” Rakitic ziet De Jong niet als concurrent. “Hij speelt op een andere positie, een andere plek dan de mijne."

“Ik begrijp niet dat ze hem telkens aan mij linken", vervolgt de middenvelder. "Bij Ajax en het Nederlands elftal speelt hij op een andere plek. Ik ben blij dat Barcelona hem heeft aangetrokken. In de eerste plaats is hij een jonge speler die erg goed voetbalt. Ik ben blij dat de club zich blijft versterken. Elke goede voetballer die hier naartoe kan komen, is welkom.”

“Maar iedereen heeft zijn plaats. Hij komt, maar ik ben ervan overtuigd dat hij niet voor mijn positie komt. Mijn plaats is bezet”, aldus Rakitic, die sinds medio 2014 actief is in het Camp Nou. De routinier, die nog tot de zomer van 2021 vastligt, heeft tot op heden 267 duels gespeeld voor Barcelona, waarin hij 34 goals en 37 assists produceerde.