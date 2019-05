Aubameyang en Lacazette schieten Arsenal naar Europa League-finale

Arsenal is er donderdagavond in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de Europa League ten koste van Valencia. De Londenaren wisten vorige week in eigen huis met 3-1 te zegevieren over de Spanjaarden en in het Estadio Mestalla kon Arsenal het karwei afmaken door overtuigend met 2-4 te winnen. De tegenstander van Arsenal in de finale in Baku komt uit de confrontatie tussen Chelsea en Eintracht Frankfurt.

Valencia wist dat het minimaal twee keer moest scoren om de finale te halen en de thuisploeg zette in de beginfase dan ook aan om tot een goed resultaat te komen. Na bijna een kwartier spelen werd Valencia al beloond voor de inspanningen. Bij een tegenaanval stoomde Goncalo Guedes op, die daarna Rodrigo bediende. De Spanjaard schoot de bal vervolgens snel voor het doel van doelman Petr Cech, die kansloos was op de poging van Kevin Gameiro: 1-0.

De fans van de thuisploeg waren nog niet klaar met juichen of Arsenal had aan de andere kant van het veld al gescoord via Pierre-Emerick Aubameyang. Na een uittrap van Cech werd er slecht geanticipeerd door de defensie van Valencia, een gegeven waar Alexandre Lacazette van kon profiteren. De Fransman kopte de bal door naar Aubameyang, die knap raak schoot: 1-1. Door de tegentreffer moest Valencia twee keer scoren om een verlenging af te dwingen.

Vlak na rust leek Lacazette aan alle spanning een einde te brengen. De spits wist een strakke pass van Lucas Torreira knap te controleren, zijn directe tegenstander het nakijken te geven en hard binnen te schieten: 1-2. Nog geen tien minuten later stond het echter alweer gelijk. Rodrigo kon een mooie aanval bekronen, maar zijn schot kwam terecht bij Gameiro, die na wat gestuntel met de bal de 2-2 maakte.

Valencia stond voor de schier onmogelijk taak om nog drie doelpunten te produceren. Halverwege de tweede helft maakte Aubameyang aan alle twijfels een einde met zijn tweede doelpunt van de avond. Ainsley Maitland-Niles kwam aan de rechterkant door en gaf een strakke voorzet, die op waarde werd geschat door de aanvaller uit Gabon: 2-3. In de slotfase verzorgde Aubameyang ook nog eens het slotakkoord door hard binnen te knallen: 2-4.