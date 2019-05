‘Het zou zijn eer zijn voor Donny van de Beek om hem als trainer te hebben’

Donny van de Beek zou het ‘een eer’ vinden om voor het Napoli van Carlo Ancelotti uit te komen, zo stelt Rob Witschge in een interview met de Italiaanse radiozender Radio CRC. Witschge behartigt samen met Guido Albers de belangen van de middenvelder. De waarde van de Ajacied is weer gestegen na zijn winnende doelpunt in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur van afgelopen dinsdag.

“Momenteel is Donny alleen bezig met Ajax en het winnen van prijzen”, voegt de zakelijk adviseur daar als kanttekening aan toe. “Maar het mag duidelijk zijn dat we na afloop van dit seizoen gaan praten over zijn nabije toekomst op voetbalgebied.” Witschge is ook de zaakwaarnemer van Atalanta-verdediger Hans Hateboer en kent dus zijn weg in het Italiaanse voetbal.

“Er zijn maar weinig clubs die hem kunnen betalen“, zegt Witschge over de eveneens aan Paris Saint-Germain gelinkte Ajax-speler. “De eventuele interesse van Napoli kan ik echter bevestigen noch ontkennen. Iedereen weet hoe Ancelotti te werk gaat en het zou zijn eer zijn voor Donny om hem als trainer te hebben. Hoe dan ook, over zijn toekomst praten we pas als dit seizoen afgelopen is.”

Van de Beek heeft met zijn doelpunten in de uitwedstrijden tegen Juventus (1-2) en Tottenham Hotspur (0-1) een belangrijk aandeel in het succes van Ajax in het miljardenbal. Zijn contract in Amsterdam loopt tot medio 2022, maar een tussentijdse transfer lijkt onvermijdelijk. Het Franse Canal+ wist eerder deze week te melden dat Ajax minimaal vijftig miljoen euro wenst te ontvangen voor Van de Beek.