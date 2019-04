Uitblinker van Ajax lacht: ‘Ik werd gehaald om de groepsfase te halen’

Daley Blind speelde dinsdag misschien wel zijn beste wedstrijd ooit voor Ajax. De verdediger behoorde tot de absolute uitblinkers tegen Juventus: hij liet zich nimmer passeren, was een plaag voor spelers als Cristiano Ronaldo en Federico Bernardeschi en werd door Voetbalzone benoemd tot man van de wedstrijd. In gesprek met De Telegraaf zegt Blind blij te zijn met zijn optreden.

"Ik ben blij dat ik net wat extra kan geven aan het team", vertelt de mandekker. "Misschien laat ik het meer zo zien dan verbaal. Ik voel me heel prettig en op mijn plek." Afgelopen zomer telde Ajax een bedrag van minstens zestien miljoen euro neer om de verloren zoon terug te halen. "Bij de gesprekken werd duidelijk dat ik gehaald werd om de Champions League te halen", lacht hij. "Daarna kijk je verder. Als je kijkt hoe we spelen denk ik dat het verdiend is dat we hier staan."

"Mensen zeiden dat Real Madrid niet in vorm was, maar dat kun je over Juventus niet zeggen", maakt hij duidelijk. Volgens Blind werkt de mix van ervaren spelers en jonge talenten uitstekend bij Ajax. "Er zijn meerdere jongens die aanvoelen wat er in zo'n wedstrijd gevraagd wordt. Frenkie (de Jong, red.) was in het begin zoekende, maar daarna pakte hij het goed op en begon hij te dribbelen, te passen, et cetera. Dat is mooi om te zien. En Matthijs (de Ligt) verzaakt nauwelijks."

Joël Veltman kan voor de camera van VTBL nog nauwelijks geloven wat Ajax heeft gepresteerd. "Er is één woord voor: bizar. Wie had dat gedacht? Zeker op basis van de tweede helft staan we verdiend in de halve finale", vindt hij. "Natuurlijk heb je af en toe een beetje geluk nodig, maar dat moet je ook afdwingen. Maar laten we maar even rustig doen: de komende tegenstander is Tottenham Hotspur of Manchester City. We moeten normaal blijven doen, al is dit zeker niet normaal. We moeten hier even van genieten, we gaan een drankje doen, maar FC Groningen staat ook weer voor de deur."