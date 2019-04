L'Équipe diep onder de indruk van één Ajacied: 'Keizerlijk in de duels'

De buitenlandse media zijn diep geïmponeerd door het Ajax dat zich dinsdag schaarde bij de laatste vier ploegen in de Champions League. Daags na de stunt tegen Juventus (1-2) in de kwartfinale wordt door de internationale pers lyrisch gereageerd op het optreden van de manschappen van Erik ten Hag. L'Équipe deelt overwegend goede cijfers uit aan de spelers van de Amsterdammers.

Het sportblad geeft Matthijs de Ligt het hoogste cijfer van alle spelers op het veld: een acht. "De jonge aanvoerder was betrokken bij het doelpunt van Cristiano Ronaldo, maar heeft daarna weer uitmuntend gespeeld. Zorgvuldig in de lucht, keizerlijk in de duels en beslissend door het winnende doelpunt te maken, nadat hij boven Alex Sandro en Daniele Rugani uitsteeg." Ook Donny van de Beek, die met een zeven beloond wordt, maakte indruk. "Van de Beek was onvermoeibaar. In offensief opzicht is hij onmisbaar, maar hij vergeet zijn defensieve taken niet."

"Ajax schakelt Cristiano Ronaldo uit", kopt AS. "Nee, wat er in het Santiago Bernabéu gebeurde was geen toeval. We zullen dit Ajax ons nog decennialang herinneren. De groep discipelen van Johan Cruijff veroverde harten in Turijn, zoals Ajax eerder al deed in Madrid. Ze veegden de vloer aan met het pragmatisme van Massimiliano Allegri." Volgens de krant won 'de beste, en niet de sterkste ploeg'. "Net als tegen Real Madrid."

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport geeft ook toe dat Ajax terecht doorstoot naar de laatste vier. "De mannen van Ten Hag speelden een exceptionele tweede helft, waarin ze met uitmuntend voetbal een plek in de halve finale verdienden", schrijft men. "Juventus leek in niets op het elftal dat we een maand geleden tegen Atlético Madrid zagen. Ajax had er nog twee of drie kunnen maken en zou dat ook verdiend hebben. Fenomeen Ronaldo scoorde weer, maar het was niet genoeg. Juventus was niet klaar voor de grote avond. Voor de supporters van Juventus is het seizoen hier beëindigd. Het Scudetto-feestje wordt, als het er zaterdag komt, het droevigste feestje ter wereld."

De BBC stipt aan dat vroege en optimistische gokkers in spanning afwachten. "Deze ploeg begon het Champions League-seizoen in juli als 250-1 outsiders in de kwalificatierondes. Maar het enthousiasme en onverstoorbre geloof dat de ploeg zich kan meten met de beste clubs van Europa, werd samengevat door Matthijs de Ligt. De negentienjarige verdediger kon Ronaldo niet bijbenen en liet hem vrij om zijn 98ste kopdoelpunt in zijn carrière te maken, maar daarna herstelde hij zich. Zijn verlossing was compleet, toen hij met een neerwaartse kopbal Wojciech Szczesny passeerde."

"Stuntploeg Ajax, het eerste team ooit dat de halve finales bereikt nadat het drie voorrondes moest afwerken, is in de zevende hemel", aldus Het Laatste Nieuws. "Op de eerste twintig minuten na, was Ajax gewoon de betere ploeg in het Juventus Stadium." Volgens de krant ontpopte 'niet de weliswaar sublieme regisseur Frenkie de Jong, maar Donny van de Beek' zich tot de man van de wedstrijd. "Nóg een onversneden goudklomp. Met zijn heerlijke voetjes was hij betrokken bij haast elke aanval, met een afstandsknal was hij dicht bij een tweede goal." Die kwam er uiteindelijk via de kopbal van De Ligt. "Ronaldo had het niet beter gekund."