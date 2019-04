De Jong ‘gewoon’ opgenomen in Ajax-selectie voor return in Turijn

Frenkie de Jong zit ‘gewoon’ in de 22-koppige selectie van Ajax voor de uitwedstrijd tegen Juventus. De middenvelder viel afgelopen zaterdag in het thuisduel met Excelsior (6-2) uit met problemen aan de hamstring. Die wissel lijkt nu uit voorzorg te zijn geweest, aangezien De Jong met Ajax meereist naar Turijn voor de return van de kwartfinale van de Champions League.

Ali Dursun, zaakwaarnemer van De Jong, liet maandagochtend tegenover De Telegraaf al weten dat de middenvelder ‘gewoon’ zou meereizen naar Italië. “Het gaat goed met Frenkie. Hij reist met de ploeg mee naar Italië en ik denk dat hij kan spelen tegen Juve. Frenkie zelf is positief gestemd. De wissel was uit voorzorg. Frenkie voelde de hamstring opspelen, maar er was geen moment dat de pijn er echt inschoot. Dus het lijkt erop dat de schrik groter was dan de schade.”

De selectie van Ajax kent verder weinig verrassingen. Nicolás Tagliafico maakt ook deel uit van het keurkorps van trainer Erik ten Hag, maar zal in Turijn niet aan spelen toekomen. De Argentijnse vleugelverdediger ontving in het heenduel een gele kaart en is daardoor geschorst voor de return. Ajax communiceert dat Tagliafico naar Turijn meereist om het normale trainingsprogramma te kunnen volgen. De Amsterdammers trainen maandagavond en woensdagochtend in Turijn.

Het is nog de vraag hoe de selectie van Juventus eruit gaat zien. Volgens Italiaanse media zal Giorgio Chiellini niet tijdig hersteld zijn om tegen Ajax te kunnen spelen, waardoor Daniele Rugani weer in zijn plaats speelt. Ook hij is niet helemaal okselfris, maar wel fit genoeg om in actie te komen. Over de fitheid van Douglas Costa wordt maandag meer bekend, terwijl Emre Can wel weer inzetbaar is voor trainer Massimiliano Allegri. De oefenmeester zou overwegen om in zijn basiself de voorkeur te geven aan Moise Kean boven Mario Mandzukic.