Waterreus: ‘Een elftal met dat typische Van Bommel-gif wordt gewoon kampioen’

Door het 3-3 gelijkspel tegen Vitesse verloor PSV afgelopen weekeinde de koppositie in de Eredivisie aan Ajax, dat een beter doelsaldo heeft. Ondanks dat de Eindhovenaren voor het eerst sinds 26 speelrondes de eerste plaats kwijt zijn, denkt Ronald Waterreus dat zijn oude club nog kampioen gaat worden. De oud-doelman schrijft in zijn column in de Limburger dat PSV er bovenop zal komen dankzij trainer Mark van Bommel.

“Van Bommel heeft de mentaliteit die hij als voetballer had onmiskenbaar overgebracht op zijn elftal. Ondanks het puntenverlies kwam dat ook gisteren feilloos tot uitdrukking. Ook in Arnhem zag ik een PSV dat voetbalde in de geest van Van Bommel”, merkt Waterreus op. De oud-doelman stelt dat Van Bommel voor een ‘ongelofelijk zware test’ staat bij PSV. “Zijn eerste echte zelfs. Nog nooit in zijn loopbaan heeft hij het meegemaakt dat zijn elftal níet bovenaan staat. En nu voor het eerst wel.”

“Dan worden opeens managementkwaliteiten van je gevraagd. Teleurstelling, een concurrent die je voorbij streeft; dat doet immers wat met een selectie”, vervolgt de oud-PSV’er. De formatie van Van Bommel heeft nog vijf wedstrijden om Ajax weer te passeren op de ranglijst. PSV neemt het volgende week zondag in eigen stadion op tegen De Graafschap. “Wat ik denk? Van Bommel kennende zal hij ervoor zorgen dat PSV als winnaar uit deze dip komt.”

“Een elftal dat zoveel veerkracht heeft dat het op grootse wijze achterstanden wegpoetst tegen FC Utrecht, sc Heerenveen en Feyenoord, komt puntenverlies tegen Vitesse heus ook wel weer te boven. Sterker: een elftal dat doordrenkt is met dat typische Van Bommel-gif wordt uiteindelijk gewoon kampioen”, besluit Waterreus. Naast de wedstrijd tegen De Graafschap, wachten voor PSV nog ontmoetingen met ADO Den Haag (thuis), Willem II (uit), Heracles Almelo (thuis) en AZ (uit).