‘Ik geloof écht dat Liverpool de Champions League kan winnen’

Jamie Carragher heeft er alle vertrouwen in dat Liverpool ver kan komen in de Champions League. De oud-speler van the Reds zag de Engelse topclub woensdagavond afrekenen met Bayern München en denkt dat de club zich kan kronen tot winnaar van het continentale toernooi. Mede door een treffer van Virgil van Dijk won Liverpool met 1-3 in de Allianz Arena. "Dit was een geweldig optreden van Liverpool", zegt Carragher bij Viasport Fotball.

Carragher was als analist aanwezig bij de topper in de Champions League. De oud-verdediger genoot met volle teugen van het spel van Van Dijk. “Zijn spel in de tweede helft was erg goed, net als dat van de rest van het team. Ik had niet het gevoel dat Bayern ging scoren. Van Dijk en Joël Matip waren geweldig in de achterhoede." Matip maakte in de eerste helft een eigen doelpunt en maakte de wedstrijd zodoende weer spannend.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd voorspeld dat Van Dijk en Matip het lastig zouden krijgen met Robert Lewandowski. De Poolse topspits kwam er echter geen moment aan te pas voor eigen publiek. "We moeten hem respecteren, hij is een geweldige spits", zei Van Dijk na afloop over zijn directe tegenstander. "Joël en ik hebben het goed tegen hem gedaan. Hij heeft niet gescoord en dat is altijd positief."

Vrijdagmiddag wordt er in het Zwitserse Nyon geloot voor de kwartfinales van de Champions League. Met de uitschakeling van favorieten als Real Madrid en Paris Saint-Germain groeien de kansen voor Liverpool. Vorig jaar haalde de ploeg van manager Jürgen Klopp de finale. "Als ze deze lijn door kunnen trekken, geloof ik écht dat Liverpool de Champions League kan winnen", sluit de inmiddels 41-jarige Carragher af.