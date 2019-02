Liverpool en Bayern verschieten kruit in boeiende eerste helft

Het tweeluik tussen Liverpool en Bayern München in de achtste finale ligt nog volledig open. Beide ploegen kwamen dinsdagavond niet tot scoren op Anfield: 0-0. In de eerste helft lag het tempo hoog en waren er genoeg dreigende momenten, maar na rust was er weinig actie voor beide doelen. Op woensdag 13 maart wordt in de Allianz Arena bepaald wie doorstoot naar de kwartfinale.

De personele problemen van beide ploegen waren aanzienlijk. Jürgen Klopp moest puzzelen in de achterhoede, want de trainer van Liverpool beschikte niet over de geschorste Virgil van Dijk en het geblesseerde trio Joe Gomez, Alex Oxlade-Chamberlain en Dejan Lovren. Bij Bayern ontbraken de geblesseerde Arjen Robben en Leon Goretzka, de zieke Jérôme Boateng en de geschorste Thomas Müller. Zodoende was Georginio Wijnaldum de enige Nederlander op het veld. Voorafgaand aan de wedstrijd daalde het You'll Never Walk Alone luidkeels neer vanaf de tribunes, maar gedurende de openingsfase maakten de bezoekende supporters het meeste geluid.

Daar was een simpele verklaring voor: Bayern ging sterker van start op Anfield. Liverpool oogde nerveus; het voetenwerk van doelman Alisson Becker was bij tijd en wijle riskant en centrumverdediger Joël Matip oogde ook allerminst op zijn gemak. In de dertiende minuut werkte Matip de bal bijna in eigen doel na een voorzet van Serge Gnabry vanaf de rechterflank, maar Alisson stond op precies de juiste plek om de bal tegen te houden. In de daaropvolgende flipperkaststiuatie bleef Liverpool overeind. Even daarvoor bracht Manuel Neuer redding op een volley van Mohamed Salah.

Het werd een levendige openingsfase, waarin Serge Gnabry nog in het zijnet schoot, een omhaal van Naby Keïta niets opleverde en Salah naast kopte bij de tweede paal. Naarmate de eerste helft vorderde kwam Liverpool beter in de wedstrijd. Vijf minuten voor tijd liet Matip een goede kans onbenut na fraai voorbereidend werk van Roberto Firmino en Salah; kort daarvoor probeerde ook Mané het tevergeefs met een omhaal en had de Senegalees al naast geschoten uit een andere kans. Bayern liet zich echter evenmin onbetuigd en het resultaat was een onderhoudend eerste bedrijf.

Doelpunten vielen er desondanks niet voor rust. In het tweede bedrijf zette Liverpool minder fel druk, waardoor Bayern meer tijd had om aanvallen op te bouwen. Het duel kabbelde voort tot bepaalde fases waarin the Reds weer een stuk gevaarlijker oogden dan de bezoekers. Tot grote kansen leidde dat niet en ook Bayern meldde zich maar sporadisch voor het vijandelijke doel. De tweede helft werd zodoende een stuk minder aantrekkelijk dan het eerste bedrijf. Pas zes minuten voor tijd moest Neuer weer eens ingrijpen, na een kopbal van Mané van dichtbij. Bayern zal in ieder geval tevreden zijn met de uitslag en hoopt het karwei over drie weken af te maken.