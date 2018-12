‘Dat kon ook met het eigen vermogen dat Ajax heeft opgebouwd’

Ajax neemt het woensdagavond in de laatste groepswedstrijd van de Champions League op tegen Bayern München. De Amsterdammers zijn reeds zeker van overwintering in het miljardenbal en houden minimaal zestig miljoen euro over aan het Europese avontuur. Jeroen Slop, financieel directeur bij Ajax, spreekt in een interview met NRC van een ‘een vrolijk weerzien met de grote bedragen’.

Slop denkt desondanks niet dat Ajax al kan weglopen bij de concurrentie. “Pas als je vanaf nu vijf keer de enige Nederlandse deelnemer bent in de Champions League, ben je niet meer te achterhalen”, stelt de financieel directeur van de Amsterdammers. Afgelopen zomer besloot Ajax fors te investeren. Naast hoge transferbedragen is het salarisplafond ook behoorlijk opgeschroefd om spelers als Daley Blind en Dusan Tadic binnen te kunnen halen. “Wij zijn met een roeibootje gaan vissen, we hebben geen oceaanstomer, zoals Engelse clubs.”

“Als je dan toch vissen in de Premier League vangt, doe je dat niet met lullig aas. Daar is pittig geïnvesteerd”, aldus Slop. Hij spreekt van een ‘behoorlijke versteviging’ van de salarispost. “Nou, het kan niet zo zijn dat je een ambitieus verhaal hebt, en dat je dan in de kosten niet meegaat. We zetten eerder al in op gevestigde jongens, maar de grootste kentering zit wel afgelopen zomer. Wat wel uitzonderlijk is, is dat wij ook zélf spelers opleiden tot topniveau. Daar past ook zo’n investering in De Toekomst bij.”

Dat de groepsfase van de Champions League tegenwoordig heel veel geld kan opleveren, was ‘niet relevant’ voor het besluit om te investeren in de selectie. “Ons doel is aanhaken bij de Europese top, dus móét je. En dat kon ook met het eigen vermogen dat Ajax heeft opgebouwd. Europees meedoen heeft effect op je merchandising, de waarde van je spelers. Het totaalplaatje van Europees aanhaken, heeft enorme financiële meerwaarde”, zegt Slop, die benadrukt dat Ajax afgelopen zomer geen risico’s heeft genomen.