‘Sleutelrol’ voor De Jong: ‘Ze hebben simpelweg geen andere opties’

Vrijdagochtend pakte De Telegraaf uit met het bericht dat Frenkie de Jong op weg is naar Paris Saint-Germain. De middenvelder van Ajax, die ongeveer 75 miljoen euro zou gaan kosten voor de Franse topclub, zou in Parijs een sleutelrol vervullen, zo stelt Cyril Olivès-Berthet van L'Equipe in gesprek met Ajax Showtime.

“PSG is al drie jaar op zoek naar een type zoals hij”, aldus de journalist. Mike Verweij, Ajax-watcher namens De Telegraaf, zei dat Kylian Mbappé tijdens de Nations League-duels van Oranje met Frankrijk onder de indruk was geraakt van De Jong. De aanvaller zou de clubleiding van PSG hebben aangespoord de Oranje-international te halen. Olivès-Berthet nuanceert dit verhaal.

“Misschien heeft Kylian Mbappé gesproken met de club over De Jong, maar hij heeft zeker geen grote rol gespeeld. De Jong heeft op iedereen indruk gemaakt in de wedstrijd van Nederland tegen Frankrijk. Het bestuur van PSG en trainer Thomas Tuchel hebben Mbappé niet nodig gehad om dat te zien”, zo stelt Olivès-Berthet.

De journalist verwacht dat De Jong het seizoen gaat afmaken bij Ajax, omdat PSG vanwege de reglementen bij de Franse voetbalbond FPF nog niet kan toeslaan voor 75 miljoen. “De Jong zal alles spelen, ze hebben simpelweg geen andere opties. In het 3-4-3-systeem van Tuchel zal hij centraal komen te spelen met Marco Verratti en Juan Bernat en Thomas Meunier aan de zijkant.”