‘PSG betaalt Ajax 75 miljoen euro voor Frenkie de Jong’

Niet Barcelona of Manchester City maar Paris Saint-Germain wordt volgend jaar zomer volgens De Telegraaf ‘zo goed als zeker’ de nieuwe werkgever van Frenkie de Jong. Volgens de vrijdageditie van het dagblad zal Ajax een transfersom van 75 miljoen euro ontvangen. Een delegatie van de Ligue 1-club bracht donderdag een bezoek aan Amsterdam.

Volgens De Telegraaf is PSG bereid om de vraagprijs van Ajax voor de 21-jarige De Jong te betalen. Directeur voetbalzaken Marc Overmars bevestigde tegenover het dagblad dat een delegatie van de Ligue 1-club, onder leiding van technisch directeur Antero Henrique en oud-voetballer Maxwell, een bezoek aan de hoofdstad heeft gebracht, maar liet ook weten dat er nog geen definitief akkoord is en dat meerdere clubs interesse hebben getoond.

Kylian Mbappé was onlangs lyrisch over de kwaliteiten van De Jong. “Dat is een speler die veel indruk op me heeft gemaakt in de twee wedstrijden tegen Nederland”, vertelde de aanvaller annex Frans international van PSG. “Zijn spelinzicht en de kwaliteit van zijn passing, waarmee hij linies doorbreekt, maken hem erg waardevol, ook omdat hij ook nog veel ballen verovert. Eerlijk: hij is erg welkom in Parijs! Ik heb dat ook tegen hem gezegd, omdat hij enorm veel voor ons zou kunnen betekenen. De keuze is nu aan hem."

Een eventuele transfer van De Jong naar Parijs zou voor Barcelona en Manchester City een hard gelag zijn. De Spaanse topclub volgt de ontwikkeling van de spelmaker al geruime tijd op de voet en probeerde afgelopen zomer al om de Oranje-international bij Ajax los te weken. Overmars verleende echter geen medewerking en nu lijkt de toekomst van de spelmaker in Parijs te liggen. Het feit dat Manchester City op de radar staat van de UEFA vanwege ondoorzichtige constructies om de Financial Fair Play-regels te omzeilen, speelt mogelijk een belangrijke rol in de uiteindelijke keuze van De Jong.

