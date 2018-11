Video Depay doet stof opwaaien: ‘Dat er niemand is die zegt: ‘Niet doen’’

Memphis Depay heeft zondagmiddag via social media een rapvideo gedeeld om te vieren dat hij vijf miljoen volgers heeft op Instagram. In de video is ook te zien hoe de aanvaller van Olympique Lyon een sigaar opsteekt. Rafael van der Vaart geeft bij Studio Voetbal te kennen dat hij geen fan is van dergelijke filmpjes.

“Misschien is het een generatiekloof, maar dit is natuurlijk verschrikkelijk. Dat er ook niemand is die zegt: Niet doen. Waarom? Hij is zo fantastisch bezig. Iedereen in Nederland houdt van hem”, zegt Van der Vaart. Hij krijgt bijval van Pierre van Hooijdonk. “Ik vind het een beetje jammer. Je bent profvoetballer. Dát is jouw job.”

“Memphis heeft het al eerder gedaan. Het is een hobby naast het voetballen en misschien een hobby waar hij verder in wil. Het ziet er allemaal heel professioneel uit. Ik denk dat Will Smith er jaloers op is”, voegt John van ’t Schip, trainer van PEC Zwolle, met een knipoog toe. Willem Vissers, journalist van de Volkskrant, is van mening dat Depay zelf moet weten of hij dergelijke video’s op social media deelt.

“Verrassend is het niet, want hij is ontzettend actief op Instagram. Ik vind dat iedereen het zelf moet weten. Ik probeer hem te beoordelen op zijn spel”, stelt Vissers. “Als dat goed is, vind ik het best. De rest moet hij zelf weten. Die sigaar had van mij niet gehoeven, al houd ik wel van sigaren. Hij rapt ook en vermengt dat hier tot een filmpje. Ik vind het allemaal niet zo erg.”