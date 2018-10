Lof voor ‘zuinige’ Overmars: ‘Wij noemen dat fatsoenlijk beleid voeren’

Go Ahead Eagles neemt het woensdagavond in de tweede ronde van de KNVB Beker op tegen Ajax. De confrontatie in de Johan Cruijff ArenA is een speciaal duel voor Marc Overmars. De directeur spelersbeleid van Ajax heeft namelijk een rijk verleden bij Go Ahead. John Stegeman, trainer van de club uit de Keuken Kampioen Divisie, vindt dat Overmars het goed doet in Amsterdam.

Dat de oud-aanvaller erom bekendstaat dat hij zuinig is met geld, vindt Stegeman juist positief. "Mensen noemen hem zuinig, maar wij noemen dat fatsoenlijk beleid voeren. Ik heb daar wel wat mee", zegt de trainer in een interview met De Telegraaf. Ook in Deventer wist Overmars als technisch manager indruk te maken, aldus Stegeman.

“Marc heeft hier een gezonde club achtergelaten en dat heeft hij goed gedaan. Ook bij Ajax is het nu financieel gezond en daarnaast hebben ze een heel goed voetballend elftal. Erik (ten Hag, trainer, red.) heeft de boel goed voor elkaar. Ik vind het hartstikke mooi om te zien hoe goed ze het doen, ook in Europa”, aldus Stegeman.

De oefenmeester van de huidige koploper van de Keuken Kampioen Divisie komt net als Overmars uit Epe. Stegeman vertelt dat hij Overmars regelmatig ontmoet. “We komen elkaar wel eens tegen. Bij SV Epe hebben we in het verleden zelfs nog af en toe een wedstrijdje samengespeeld. Als SV Epe in nood was, dan deden we samen mee.”