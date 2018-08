Ajax lijkt goed weg te komen bij loting groepsfase Champions League

Ajax weet welke teams het treft in de groepsfase van de Champions League. Het elftal van trainer Erik ten Hag werd donderdagavond bij de loting in Monaco in Groep E ingedeeld bij Bayern München, Benfica en AEK Athene.

In Amsterdam zal men zodoende wellicht opgelucht ademhalen. Bayern München (afkomstig uit pot 1), waar Arjen Robben onder contract staat, geldt zoals de laatste jaren gebruikelijk weliswaar als outsider voor de titel, maar met Benfica (afkomstig uit pot 2) en AEK Athene (afkomstig uit pot 4) als tegenstanders lijkt Ajax niet te mogen klagen. Andere potentiële opponenten uit pot 2 immers waren Manchester United en Borussia Dortmund, terwijl uit pot 4 onder andere Internazionale ontlopen wordt.

Ajax maakt na een afwezigheid van vier seizoenen zijn rentree op het hoogste Europese podium. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelde liefst zes voorrondeduels om zich uiteindelijk in de groepsfase te belanden. Sturm Graz, Standard Luik en Dynamo Kiev werden achtereenvolgens verslagen. Tijdens zijn laatste Champions League-campagne eindigde Ajax als derde in een groep met Barcelona, Paris Saint-Germain en APOEL Nicosia.

Ajax overleefde in het seizoen 2005/06 voor het laatst de groepsfase van de Champions League. Destijds eindigde men als tweede in een groep met Arsenal, FC Thun en Sparta Praag. De Amsterdammers vonden uiteindelijk in de achtste finales hun Waterloo tegen Internazionale, dat in de ArenA met 2-2 gelijkspeelde en de klus vervolgens voor eigen publiek klaarde (1-0 zege).

Groep E:

Bayern München (Dui)

Benfica (Por)

Ajax (NED)

AEK Athene (Gri)